Comisión analiza dar dos horas gratis de estacionamiento en plazas

La Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Tránsito del Congreso mexiquense inició el análisis de una iniciativa que propone reformar el Código Administrativo estatal para establecer la gratuidad de las primeras dos horas de estacionamiento en unidades comerciales, siempre que se acredite un consumo mínimo.

(Foto: Jimena Ruelas).

La propuesta fue presentada por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el estado de México.

El diputado Isaías Peláez Soria, impulsor de la iniciativa, señaló que el objetivo es reorientar el uso de los estacionamientos como un servicio vinculado a la movilidad urbana y no como una carga económica adicional para los usuarios

“Los estacionamientos no son únicamente un servicio comercial, son una herramienta clave para la movilidad urbana y el orden vial. Cuando el acceso a estacionamiento resulta costoso o desproporcionado, se generan efectos negativos claros”, expresó.

Durante la sesión de trabajo, el presidente de la comisión, Mariano Camacho San Martín, planteó la necesidad de ampliar la discusión con empresarios y gobiernos municipales, así como analizar la iniciativa de manera conjunta con la Comisión de Desarrollo Económico Industrial, Comercial y Minero.

Por su parte, la diputada Nelly Rivera Sánchez, subrayó que la propuesta parte de considerar el estacionamiento como un medio de acceso a bienes y servicios, y no solo como una fuente de cobro.

“La iniciativa se alinea con el derecho a la movilidad, con el derecho a la ciudad y respeto a las facultades de los ayuntamientos para regular el espacio público a través de los establecimientos”, indicó.

Peláez Soria reiteró que la iniciativa surge a partir de quejas ciudadanas por cobros excesivos en estacionamientos, particularmente en plazas comerciales y hospitales privados.

Señaló que, en muchos casos, los establecimientos deberían garantizar este servicio como parte de su operación, por lo que la reforma busca evitar abusos y mejorar las condiciones de movilidad en la entidad.

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