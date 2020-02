Comisión aprueba la donación de tres inmuebles para la FGJEM

La Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal de la 60 Legislatura autorizó desincorporar del patrimonio del gobierno del estado tres inmuebles de su propiedad para que sean donados a la Fiscalía General de Justicia de la entidad: uno, para la creación de la Fiscalía Regional en Naucalpan; otro, para la creación de la Ciudad Policial de esa Fiscalía, y el último para la construcción de un Centro de Atención Integral Ciudadana a Familias de Personas Desaparecidas y Fallecidas sin Identificar del estado de México, en Jilotepec.

Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal de la 60 Legislatura autorizó desincorporar del patrimonio del gobierno del estado tres inmuebles de su propiedad para que sean donados a la Fiscalía General de Justicia de la entidad (Foto: Especial).

Lo anterior, conforme a dos propuestas presentadas por el titular del Ejecutivo estatal, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.

En la reunión de trabajo, presidida por el diputado Marlon Martínez Martínez (PRI), correspondió a la diputada María Elizabeth Millán García (morena) leer los dictámenes correspondientes. Respecto a la donación de lo dos primeros predios, destacó que tienen el objetivo de integrar a la Fiscalía General de Justicia mexiquense el plan estratégico del nuevo sistema de justicia penal, para lo que se solicitó la donación de los dos inmuebles.

El primero es el identificado como Lote 4, manzana XI, del fraccionamiento de tipo residencial campestre denominado “Bellavista“, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México y/o calle Antigua Carretera a Chiluca, manzana XI, lote 4, colonia Cerrito Bellavista.

El segundo corresponde a la manzana F II B o manzana III B, lote único, del conjunto urbano de tipo habitación residencial denominado “Lomas del Río”, ubicado en calle Emilio G. Baz, sin número, colonia Río Hondo, actualmente Camino Nuevo a Huixquilucan, número 160, colonia Buenavista, municipio de Naucalpan de Juárez.

La legisladora subrayó que la Dirección de Normatividad y Control Patrimonial de la Secretaría de Finanzas manifestó que es viable otorgar la donación; asimismo, que el delegado del centro INAH Estado de México indicó que el primero de estos predios no cuenta con calidad monumental, no se considera monumento histórico y no está incluido en zonas de monumentos históricos; sin embargo, colinda con tres sitios arqueológicos, por lo que cualquier obra nueva debe estar liderada por el área de arqueología competente.

Respecto al segundo predio, la legisladora afirmó que no cuenta con calidad monumental, no se considera monumento histórico, no colinda con ningún monumento histórico, no está inscrito a ninguna zona de monumentos históricos y no presenta restos de cultura arqueológica o histórica ni restos de monumentos arqueológicos o históricos, por lo que la donación es congruente con el Plan de Desarrollo estatal.

El tercero de los predios corresponde al lote número 2, ubicado en la población de Llano Grande, municipio de Jilotepec, Estado de México.

La diputada Millán García enfatizó en que todas las donaciones mencionadas estarán condicionadas a que no se cambie el uso y destino que motiva su autorización, en caso contrario, se revertirá a favor del patrimonio del gobierno del estado de México.

