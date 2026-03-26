Comisiones analizan acciones para mejorar movilidad y medio ambiente

En el análisis de la iniciativa de la diputada Arleth Stephanie Grimaldo Osorio (morena) para instalar máquinas recicladoras en estaciones del transporte público masivo, la autora señaló la necesidad de impulsar acciones innovadoras que incentiven la participación ciudadana en el reciclaje, en tanto que el legislador Héctor Raúl García González (PVEM) indicó que se abre una oportunidad para pensar en la movilidad como una política pública integral.

Al iniciar el análisis de su iniciativa para instalar máquinas recicladoras en estaciones del transporte público masivo, la diputada Arleth Grimaldo (morena) señaló la necesidad de impulsar acciones innovadoras que incentiven la participación ciudadana en el reciclaje (Foto: Especial).

En reunión de las comisiones de Comunicaciones y Transportes, así como de Protección Ambiental y Cambio Climático del Congreso mexiquense, la autora explicó que su propuesta busca instalar estos dispositivos en servicios como Mexibús y Mexicable, a fin de que la ciudadanía deposite envases de plástico, vidrio o cartón y reciba puntos o incentivos canjeables por beneficios dentro del sistema de transporte.

Lo anterior, resaltó, promovería una cultura y conciencia ambiental responsable, dado que el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, indica que el Estado de México genera aproximadamente 16 mil 139 toneladas de basura a diario y que menos del 11 por ciento de estos materiales son reciclados, tratados o acopiados adecuadamente, lo que evidencia una fuerte brecha entre generación y su aprovechamiento efectivo.

Tras llamar a sus compañeras y compañeros legisladores a enriquecer y, en su oportunidad, aprobar la iniciativa para reformar el Código para la Biodiversidad y la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, ambas de carácter estatal, aseguró que, con su implementación, la entidad se convertiría en pionera en la instalación de estas máquinas frente a los retos ambientales derivados de la creciente generación de residuos plásticos, los cuales —advirtió— con frecuencia terminan contaminando calles, barrancas, ríos y espacios públicos.

En su intervención, el legislador Héctor Raúl García, quien presidió la reunión, señaló que la iniciativa articula de manera estratégica movilidad, cuidado del medio ambiente y fortalecimiento de la economía familiar, pero al mismo tiempo pone de manifiesto una realidad: hace falta un sistema de movilidad integral. En este contexto, destacó que, sin esta condición, cualquier esfuerzo de modernización resulta incompleto, por lo que este sector requiere resultados concretos.

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