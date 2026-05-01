Comisiones aprueban regulación del uso de celulares en escuelas de nivel básico del Edomex

La Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso del Estado de México aprobó una iniciativa para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas de nivel básico de la entidad.

(Foto: Pexels).

El dictamen integra tres propuestas legislativas, una presentada por Morena y dos por el Partido Acción Nacional, mediante reformas al artículo 58 y la adición del artículo 61 Bis de la Ley de Educación del estado de México, así como modificaciones al artículo 28 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estatal.

La nueva disposición establece que el uso de celulares en instituciones de educación básica quedará sujeto a las determinaciones de las autoridades educativas estatales y federales, conforme a lineamientos de uso responsable y seguro de las tecnologías de la información.

Su utilización estará permitida únicamente con fines académicos o en casos de emergencia personal, previa autorización, y en ningún caso deberá interferir con las actividades escolares ni con la convivencia dentro de los planteles.

El presidente de la comisión, Rigoberto Vargas Cervantes, explicó que, aunque la reforma no prevé sanciones directas, busca brindar certeza jurídica a los docentes para regular el uso de celulares dentro de las aulas sin temor a repercusiones legales.

“No hay un tema penal, lo que hay es un agregado en el artículo 28 de la ley de niñas y de niños, que habla del uso del celular en las escuelas, en las aulas, para evitar la violencia digital y el ciberacoso”, señaló.

Asimismo, destacó que la Secretaría de Educación estatal será la encargada de elaborar los protocolos que orientarán a docentes y directivos sobre la aplicación de esta normativa.

Estos lineamientos también contemplarán la participación de madres, padres y tutores, con el propósito de fomentar un uso responsable de los dispositivos tanto en las escuelas como en el hogar.

“Si nosotros como padres de familia entendemos que la regulación del celular en los espacios escolares nos va a ayudar para mejorar el aprendizaje de los niños, que estén más atentos y que no lo ocupen para otro tipo de retos virales, pues nos va a ayudar bastante”, concluyó.

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