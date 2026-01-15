Comisiones avalan nueva ley y reformas contra la extorsión  

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense aprobó la expedición de la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados del Estado de México, así como reformas a diversos ordenamientos, a efecto de que esta conducta sea perseguida de oficio y se fortalezca la coordinación interinstitucional y transversal con estos propósitos.

Integrantes de las bancadas de morena, PRI, PAN y MC destacaron la importancia del nuevo ordenamiento y de las reformas a otras disposiciones con el mismo propósito (Foto: Especial).

En la reunión, presidida por la diputada Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN), integrantes de las bancadas de morena, PRI, PAN y MC destacaron la importancia de fortalecer el combate a este delito mediante el dictamen que conjuntó las iniciativas de los legisladores Elías Rescala Jiménez y Mariano Camacho San Martín, coordinador y miembro del Grupo Parlamentario del PRI, respectivamente, y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La expedición del nuevo ordenamiento y las reformas al Código Penal y a la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fortalecen la seguridad, la integridad y el patrimonio de las personas a través de un enfoque jurídico integral que articula la prevención, la protección y el combate efectivo de este delito.

Por parte de la bancada de morena, los diputados Octavio Martínez Vargas y Vladimir Hernández Villegas, así como las legisladoras Jennifer Nathalie González López y Selina Trujillo Arizmendi, reconocieron la importancia de hacer frente a este delito por su impacto en la ciudadanía, mientras que el legislador Mariano Camacho San Martín (PRI) destacó la inclusión de su iniciativa y los acuerdos alcanzados para que las y los mexiquenses vivan con paz y seguridad.

La parlamentaria Emma Laura Alvarez precisó que, entre 2019 y 2024, el estado de México acumuló cerca de 20 mil carpetas de investigación por extorsión. Si bien indicó que el dictamen facilita la coordinación, advirtió desventajas como el riesgo de una burocratización innecesaria y la persistencia de la cifra negra.

La congresista Ruth Salinas Reyes (MC) expresó que es bienvenido el debate sobre este tema, pero señaló pendientes por atender, como definir los mecanismos para evitar la participación de personas servidoras públicas y elementos policiacos en actos de extorsión, asegurar los precios de los productos, conocer si existe suficiencia presupuestaria para que policías vigilen los negocios en las zonas más vulnerables y evitar la ambigüedad en la descripción del tipo penal de extorsión.

Además de la persecución de oficio, la nueva ley contempla la creación del Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, el cual implementará mecanismos y procedimientos para la recepción, registro, canalización, atención y seguimiento de denuncias, así como el fortalecimiento de los mecanismos de vinculación con la población para orientarla e informarle sobre las acciones que debe realizar para prevenir este delito.

Asimismo, se establece que la Secretaría de Seguridad diseñe e implemente la Estrategia Estatal para Prevenir y Combatir el Delito de Extorsión y Delitos Vinculados, con el objetivo de definir y coordinar acciones y políticas en el ámbito estatal, la cual deberá alinearse con la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Delito de Extorsión, a cargo de la Federación.

La reforma plantea que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) instaure una Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro, encargada de investigar estos hechos, con personal capacitado, evaluado y con la certificación y especialización requeridas, conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

También deroga el delito de extorsión como tipo penal del Código Penal estatal, debido a que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión (reglamentaria de la fracción xxi del artículo 73 de la Constitución federal) lo incorpora y establece las sanciones respectivas.

De acuerdo con el régimen transitorio, los centros penitenciarios del estado de México contarán con un plazo de 150 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del decreto, para establecer procedimientos y tecnologías de inhibición de entrada y salida de llamadas de telefonía celular, radiocomunicación y transmisión de voz, datos o imagen.

Javier de Jesús Domínguez González, encargado de despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, señaló que la ley propuesta se enfoca en la prevención, atención y combate de estas conductas, mientras que el tipo penal y las sanciones se establecen en la Ley General. Por su parte, Rodrigo Abdiel Nava Balcázar, representante de la FGJEM, manifestó el respaldo de la institución a la iniciativa.

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