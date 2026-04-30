Comisiones respaldan otorgar estímulos para implementar azoteas verdes

Al respaldar la propuesta del PVEM para que los ayuntamientos otorguen estímulos fiscales de hasta el 10 por ciento en el pago del impuesto predial a personas propietarias o poseedoras de inmuebles que implementen azoteas verdes, congresistas de morena, PVEM y MC reconocieron que el cambio climático representa un gran desafío ambiental, económico, social y de salud, por lo que coincidieron en impulsar desde el Poder Legislativo una implementación efectiva, con reglas claras y sin simulación.

Al respaldar la iniciativa de la bancada del PVEM para que los ayuntamientos otorguen estímulos fiscales a personas propietarias de inmuebles que implementen azoteas verdes, las y los congresistas Sandra Santos y Vladimir Hernández, de morena, Alejandra Figueroa (PVEM) y Ruth Salinas (MC) coincidieron en fortalecer la propuesta con reglas claras para garantizar una aplicación efectiva y sin simulación (Foto: Especial).

En este sentido, consideraron relevante la iniciativa de la bancada del PVEM, coordinada por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, que define a las azoteas verdes como una cubierta ajardinada con vegetación que se instala de manera total o parcial sobre el techo de alguna edificación para reducir las islas de calor urbano, fungir como aislante térmico, disminuir los contaminantes atmosféricos y reducir el impacto ambiental o la huella ecológica de una edificación.

En la reunión de las comisiones de Protección Ambiental y Cambio Climático, de Planeación y Gasto Público, y de Finanzas Públicas de la LXII Legislatura mexiquense, presidida por el diputado Javier Cruz Jaramillo (morena), la diputada proponente Honoria Arellano Ocampo (PVEM) destacó que el cambio climático ya se siente en los hogares y se refleja en olas de calor más intensas, en sequías prolongadas, en escasez de agua y en enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Agregó que, de acuerdo con proyecciones nacionales, para 2039 la precipitación anual podría reducirse hasta en un 20 por ciento, provocando sequías más severas y afectaciones económicas, ambientales y alimentarias, por lo que, frente a esa realidad, no se pueden quedar inmóviles.

En este sentido, mencionó que su propuesta legislativa incluye tres elementos principales de mitigación climática: impulsar la instalación de azoteas verdes en edificios públicos, implementar programas de limpieza y mantenimiento de azoteas para eliminar residuos sólidos, y otorgar bonificaciones de hasta el 10 por ciento en el impuesto predial a quienes acrediten acciones ambientales responsables como el manejo integral de residuos e instalación de azoteas verdes.

Al señalar que la iniciativa se alinea con la visión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien —aseguró— ha colocado el tema ambiental como un eje prioritario de su gobierno, la legisladora Sandra Patricia Santos Rodríguez (morena) enfatizó la importancia de fortalecer el diseño de esta política con reglas claras y criterios técnicos sólidos, a fin de garantizar una implementación efectiva que se traduzca en beneficios ambientales reales, medibles y sostenibles en el tiempo. Asimismo, adelantó que enviará diversas propuestas para enriquecer el texto.

El parlamentario Vladimir Hernández Villegas (morena) reflexionó sobre el cambio cultural necesario para implementar estas ecotecnias, especialmente en la zona oriente de la entidad. Aunque reconoció que tradicionalmente las familias han mantenido huertos artesanales en sus azoteas, ahora se requiere utilizar tecnología moderna y puntualizó que se debe aclarar cómo se entregarían los estímulos a las personas beneficiarias.

También mencionó la problemática de los rellenos sanitarios y la necesidad de transitar hacia plantas recicladoras como un desafío adicional para los ayuntamientos.

Por su parte, Alejandra Figueroa Adame (PVEM) destacó los beneficios técnicos de las azoteas verdes, explicando que ayudan a eliminar las islas de calor urbanas, disminuyen el consumo de energía y mejoran la calidad del aire, y comparó la iniciativa con implementaciones exitosas en Alemania, Estados Unidos, Japón, Canadá, Singapur y Ciudad de México.

Mencionó que, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los costos de una azotea verde pueden variar de mil 200 pesos a 4 mil pesos por metro cuadrado, pero con el beneficio fiscal del 10 por ciento, debe entenderse como una inversión.

Al indicar que entre julio y noviembre de 2025 se documentaron más de 117 mil nuevos casos de infecciones respiratorias agudas en el Valle de Toluca, además de miles de diagnósticos de conjuntivitis, asma, otitis y enfermedades cardiovasculares asociadas a la contaminación atmosférica, la parlamentaria Ruth Salinas Reyes (MC) citó estudios de la UNAM que confirman la capacidad de las azoteas verdes para captar metales pesados como cadmio, cobalto, cromo, níquel, plomo, bario, titanio y zinc.

Sin embargo, expresó preocupación sobre los criterios para otorgar la exención del 10 por ciento en el pago predial, solicitando mecanismos que eviten la simulación y corrupción.

El proyecto legislativo que reforma las leyes de Cambio Climático y de Ingresos de los Municipios, ambas estatales, promueve que, para el próximo ejercicio fiscal, los 125 ayuntamientos consideren estas bonificaciones conforme a la norma aplicable.

Igualmente, dispone que los ayuntamientos instalen azoteas verdes en edificios públicos como una estrategia para mitigar el cambio climático y mejorar la calidad ambiental en sus demarcaciones. También plantea la formulación e implementación de programas de limpieza y mantenimiento para el retiro de residuos sólidos en azoteas, con el propósito de contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero y al mejoramiento de la imagen urbana.

Asimismo, la propuesta instruye a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la entidad a brindar apoyo técnico tanto a la ciudadanía como a los ayuntamientos para la implementación de azoteas verdes. Además, contempla la impartición de talleres de educación ambiental y agricultura urbana, con el fin de fortalecer la participación social y promover prácticas sostenibles.

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