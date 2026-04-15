Comisiones respaldan sistema estatal para proteger bosques mexiquenses

Al reconocer la importancia de salvaguardar los bosques, evitar su degradación, el cambio de uso de suelo y frenar su tala ilegal, congresistas de morena, PT y MC de comisiones unidas del Congreso mexiquense respaldaron la propuesta del Grupo Parlamentario del PVEM para crear los sistemas estatal y municipales de protección permanente a los bosques del estado de México y una fiscalía especializada en delitos ambientales.

Congresistas de las comisiones unidas del Congreso mexiquense respaldaron la creación de los sistemas estatal y municipales de protección permanente a los bosques del Estado de México y una fiscalía especializada en delitos ambientales (Foto: Especial).

En la reunión de las comisiones de Desarrollo Agropecuario y Forestal, de Procuración y Administración de Justicia, y de Legislación y Administración Municipal, la diputada proponente, Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM), especificó que la iniciativa complementa el conjunto de reformas que ella denomina ‘Ley FALG (Félix Alberto Linares González)’, en memoria por su lucha en favor del medio ambiente.

Puntualizó que este paquete de reformas, que conjuntó una iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y se aprobó en marzo de 2025, mandató sancionar de 10 a 20 años de prisión a quien, sin autorización legal, realice, auxilie, coopere, consienta o participe en la transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento, comercialización o destrucción de productos de los montes o bosques.

Añadió que el proyecto legislativo ahora en análisis también incorpora los resultados de los foros regionales realizados en todo el Estado de México sobre la materia.

En este sentido, detalló que la iniciativa de la bancada del PVEM, coordinada por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, se estructura en tres ejes: justicia, institucionalidad y regulación.

Aclaró que el sistema es un mecanismo de coordinación para articular, ordenar y vincular lo que hoy existe, por lo que la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) mantiene sus funciones de vigilancia forestal y los municipios su responsabilidad territorial.

De acuerdo con la iniciativa, el sistema estatal referido será la instancia de coordinación y servicio entre los gobiernos estatal y municipales, organismos, organizaciones, instituciones académicas y personas especialistas ciudadanas, para la conjunción de esfuerzos, programas, instrumentos, políticas y acciones institucionales orientadas a la protección permanente y atención eficiente del sector forestal.

Asimismo, señala que los sistemas municipales deberán celebrar convenios con el gobierno estatal, la federación o entre ellos mismos para prevenir la tala ilegal y la deforestación, fomentar la colaboración entre autoridades y la participación ciudadana. Además, el proyecto de decreto contempla la creación de una fiscalía especializada en delitos ambientales dentro de la Fiscalía General de Justicia estatal, que participará en operativos de protección forestal mediante acciones coordinadas para contribuir al cumplimiento de los objetivos.

Para la parlamentaria Nelly Brigida Rivera Sánchez (morena), el cambio de uso de suelo también es un factor determinante en la degradación de los bosques, sobre todo, cuando se destina a proyectos inmobiliarios, por lo que planteó definir cuál sería la responsabilidad de los municipios para otorgar los permisos de construcción.

Esta propuesta fue secundada por el parlamentario Javier Cruz Jaramillo (morena), quien agregó que los ayuntamientos deben regular la quema controlada de los pastizales, ya que actualmente no solo abarcan zonas de cultivo, sino montes y zonas de reserva natural, lo que afecta las regiones productivas, como sucede en el sur del estado. Consideró que el presupuesto que se asigne a estas tareas será fundamental para lograr los objetivos.

La legisladora Angélica Pérez Cerón (morena) resaltó la inclusión de la educación ambiental desde la infancia, argumentando que la protección de árboles y animales debe surgir de la conciencia y el corazón, no solo de las leyes, y celebró que la iniciativa incluya componentes educativos.

Tras felicitar a la diputada proponente por la lucha familiar en la conservación forestal, el diputado Gerardo Pliego Santana (morena) destacó la importancia de considerar a las y los ejidatarios como poseedores principales de los bosques. Propuso integrar a las organizaciones ejidales en las acciones gubernamentales, reconociendo las dificultades que enfrentan las comunidades rurales y forestales para mantener y vigilar sus territorios.

Al compartir que la entidad cuenta con 1.8 millones de hectáreas de terreno forestal, casi el 49 por ciento de su superficie total, la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) reconoció la relevancia de la propuesta para proteger la riqueza ambiental mexiquense, y celebró que dentro de las reformas se proponga una fiscalía especializada para atender los delitos ambientales.

Luego de recalcar que es la segunda vez que en el Congreso mexiquense se debate para proteger a los bosques, la legisladora Ruth Salinas Reyes (MC) mencionó que la entidad concentra una de las zonas forestales más relevantes del centro del país, que cumplen funciones estratégicas para la recarga de acuíferos, regulación del clima regional y conservación de la biodiversidad. No obstante, advirtió que para alcanzar los objetivos de la iniciativa es indispensable asignar un presupuesto que garantice su aplicación y evite que quede solo en el papel.

La iniciativa establece que el sistema propuesto tendría, entre sus principales facultades, la de definir lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas prácticas, así como modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, orientadas a la protección de los bosques.

Asimismo, contempla la creación de un sistema único de información en materia forestal, el cual deberá integrar, al menos, datos sobre autorizaciones, licencias y permisos emitidos por las autoridades competentes, además de un inventario forestal actualizado.

Señala atribuciones para las secretarías del Campo, y el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, así como para los municipios, para que participen de forma coordinada los tres niveles de gobierno y sus organismos autónomos en la ejecución de las políticas, planes, estrategias, programas, acciones y lineamientos, relativas a la prevención de la tala ilegal de árboles y forestación y reforestación de los bosques, así como en educación ambiental y mecanismos de participación ciudadana.

La propuesta establece que las demarcaciones con vocación forestal deberán implementar un sistema municipal de protección permanente de los bosques para salvaguardar los ecosistemas, prevenir la degradación, la deforestación y la tala ilegal, así como proteger los productos forestales; además, serán responsables de elaborar y difundir criterios orientados a su conservación.

Cabe mencionar que el proyecto de decreto plantea reformas al Código para la Biodiversidad, así como a la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica Municipal, todos ellos ordenamientos de carácter estatal.

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