Cómo hacer una buena planeación de vacaciones, y no claudicar en el intento

Las vacaciones deberían traernos recuerdos para toda la vida, al convivir con las personas que más queremos o bien, por vivir una maravillosa aventura, el problema es que en ocasionas resultan ser un caos por falta de planeación, así que, si tienes en mente viajar o vacacionar en semana Santa, toma estos consejos:

1. Todos de acuerdo

Empecemos con la planificación en familia, pueden manejar diversas opciones sin descartar a los más pequeños, ya sea por sus opiniones o necesidades, investiga un poco sobre los lugares que quisieras visitar, puedes conseguir algunos libros y dejarlos a la mano, para que en un tiempo de recreación, cada integrante los lea y se den una mejor idea de los lugares que pueden visitar, lugares de alojamiento y comidas. Incluye una revisión de los documentos que podrías necesitar

2. Itinerario

Cuando hayas decidido el lugar a visitar, es momento de generar tu agenda, incluyendo los preparativos previos como hacer maletas, compra de boletos, horas de viaje y no olvides dejar tiempos libres; muy importante para prever frustraciones ya que en ocasiones puedes retrasarte por el transporte, o porque el lugar que visitaste te ha dejado fascinado y podrías quedarte un momento más, o bien, para tomar un pequeño respiro.

3. Reserva con anticipación

A menos que sean un aventurero extremo, reserva vuelos, transporte, y alojamiento, es tiempo invertido para poder disfrutar más de tus vacaciones, y evitará que te quedes varado en tu destino, o frustrando a tus acompañantes mientras resuelves alguna vicisitud.

3. ¿Quieres más tiempo? Viaja por la noche

Sobre todo si el viaje es largo, así, tendrán todo el día sin necesidad de madrugar y en el caso de tener niños pequeños, sabrás de los beneficios.

5. Diversión asegurada

Si no quieres sorpresas, antes y durante el viaje consume frutas, verduras frescas y alimentos saludables, haz ejercicio y toma suplementos nutricionales en caso de que lo consideren necesario para que la salud no merme en la diversión, además, planifica estrategias para saber horarios de transporte, si vas a asistir a lugares concurridos ubica puntos de reunión, o mejor, no se separen. No olvides seguir recomendaciones como identificar previamente rutas alternas, y respetar señalamientos de instituciones como Protección Civil.

Recuerda que las vacaciones son para relajarse, así que ocupa la tecnología lo mínimo posible y divierte desde la planeación de tus vacaciones.

