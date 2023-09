¿Cómo será la toma de protesta de Delfina Gómez?

El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Maurilio Hernández González, dio a conocer los pormenores protocolarios de la toma de protesta de la próxima gobernadora Delfina Gómez, en la que se espera tener más de 100 invitados especiales.

Delfina Gómez, próxima gobernadora del estado de México (Foto: especial).

“Vamos a tener más de 100 invitados, los gobernadores del país están invitados, la mayoría ya ha confirmado; los integrantes del gabinete federal, estarán como invitados los integrantes de gabinete de la maestra, una parte de gabinete saliente que acompañará a Del Mazo en su última presencia aquí en la Cámara”.

También los titulares de las bases militares, el fiscal, los exgobernadores, de los cuales ya han confirmado cuatro, y si bien, no han confirmado dijo que puede estar Claudia Sheinbaum, como coordinadora de la defensa de la 4t.

“Vendrá el presidente de la república, ella -Delfina Gómez- vendrá acompañada de él y del gobernador y del presidente del Tribunal, son los cuatro que ocuparán un sitial en el presidio junto a la mesa directiva; habrá una comisión de recepción para introducirlas al salón y se iniciará de inmediato la ceremonia de Sesión Solemne con el Himno Nacional, inmediatamente ella rendirá protesta ante la Legislatura, se le dará la palabra para un mensaje”.

Detalló que si es el caso, el presidente de México tendrá el uso de la palabra, porque no es obligatorio, si no, simplemente la compañera y finalmente, se entonará el himno del Estado de México para que, tras la clausurará de inmediato se trasladará al teatro Morelos, aunque no se sabe todavía si en ese recinto, la acompañará el presidente de México.

En el teatro Morelos estarán invitados los 125 ayuntamientos, el pleno del poder judicial, diputados federales, los diputados locales, los gobernadores de los estados

Resaltó que todavía no hay agenda de la gobernadora, eso lo planteará en su mensaje en el Teatro Morelos, y que no se reforzará la seguridad en el entorno, ya que no hay necesidad pues el estado está en tranquilidad y no se tiene alguna inquietud.

Finalmente resaltó que el primer acto como gobernadora será en el desfile cívico militar del 16 de septiembre.

