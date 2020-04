Comunicación poco efectiva de autoridades respecto a COVID-19 en zonas rurales

“Hay una comunicación poco efectiva de parte de las autoridades para con la sociedad, a lo mejor la comunicación entre las autoridades sanitarias para con médicos y enfermeras es efectivas y no hay muchas dificultades para llevar a cabo las acciones”.

El médico considera que para realizar una comunicación efectiva en las zonas rurales, y sobre todo que se de en estos lugares la validez de la información (Foto: Manuel Luna).

Esta es la opinión de Julio, médico encargado de dar atención en una de las Casas de salud rurales del estado de México, ya que al iniciar sus actividades, percibe que las personas no han hecho caso a las recomendaciones sanitarias preventivas respecto a COVID-19.

A estas alturas dijo, solamente deberían atender a personas con problemas respiratorios, mientras que los pacientes con enfermedades crónicas, a quienes ya se les ha dado tratamiento con anterioridad, lo único que deben hacer es tomar su medicamento, a menos que carezcan del mismo, y deban resurtirlo.

“No debería de presentarse este paciente, porque el hecho de presentarse en un Centro de Salud implica exponerse, implica arriesgarse al contagio” dijo.

El médico considera que para realizar una comunicación efectiva en las zonas rurales, y sobre todo que se de en estos lugares la validez de la información, se les permita tener una mayor participación con un lenguaje acorde, a través de trabajo de colaboración con las propias autoridades locales.

“En lugares donde yo trabajo, que están en el cerro y no todas tienen internet, la información no ha llegado como debería… lo mejor que pueden hacer, es hacer caso las personas que dicen que no es cierto… deben pensar de este modo… es mejor exagerar y hacer el ridículo a no hacer nada y después lamentarlo” finalizó.

