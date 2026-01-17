Con apoyo estatal, Toluca avanza en la transformación de sus calles: Ricardo Moreno

Con voluntad, planeación, estrategia y el respaldo del Gobierno estatal, Toluca transforma sus calles y avenidas en beneficio de miles de familias toluqueñas, por lo que el alcalde Ricardo Moreno, agradeció el apoyo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para lograr el reencarpetamiento de tres de las avenidas más importantes, vialidad Aeropuerto, Alfredo del Mazo, y José López Portillo, las cuales facilitan la movilidad en la capital mexiquense.

Incluidos los trabajos de reencarpetado en vialidad Aeropuerto, Alfredo del Mazo, y José López Portillo.

El Presidente Municipal explicó que estas arterias viales estratégicas concentran un alto flujo vehicular diario y conectan a zonas habitacionales, comerciales e industriales, por lo que su rehabilitación, llevada a cabo por el Gobierno del Estado de México y la Junta de Caminos, impactará positivamente en la seguridad, tiempos de traslado y calidad de vida de quienes transitan diariamente por ellas.

Por esta razón, la suma de esfuerzos y recursos derivados de la sinergia entre los gobiernos municipal y estatal permite realizar estas obras que aunque generan molestias temporales a la ciudadanía son indispensables para garantizar infraestructura vial de primer nivel.

Es importante destacar que estas acciones se suman a los trabajos que el Ayuntamiento realiza en avenidas secundarias y vialidades de diversos puntos de la ciudad.

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