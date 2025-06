Con concierto, OFIT hará recorrido por cuatro décadas de rock

Elvis Presley; The Beatles; Chicago; Kansas; Opus; Rostros Ocultos; Enanitos Verdes; Los Fabulosos Cadillacs, son algunos de los solistas y agrupaciones cuyas canciones serán incluidas en un concierto con el que la Orquesta Filarmónica de Toluca realizará un recorrido por los grandes temas que se han convertido en estandartes musicales para distintas generaciones.

(Foto: Especial).

Para continuar con la celebración del Día del Padre y a la vez en el marco del cuarenta aniversario de la Cámara de la Industria de la Construcción del Estado de México, la OFiT dará este concierto cuyo programa musical estará conformado por temas que por primera vez la orquesta interpretará, así lo detalló Gerardo Urban y Fernández, director de la Orquesta Filarmónica de Toluca en entrevista para Así Sucede.

«Es toda una fiesta de grandes canciones como ‘Matador’; como ‘El final; como ‘Dust in the wind’, como ‘Hard to say I’m sorry’; ‘Live is life’, piezas emblemáticas de distintas décadas. Me atrevo a decir que son los estandartes o las banderas de cada generación, así que es un concierto para toda la familia, incluso para los más pequeños», indicó.

El concierto Rock Sinfónica será este domingo 22 de junio a la una de la tarde en el Teatro Morelos con entrada gratuita. Es importante llegar temprano.

Por otro lado, el director de la OFiT adelantó que el 6 de julio la orquesta dará el concierto ‘Viva la ópera’ con el Ensamble de Voces del Ayuntamiento de Toluca y el 17 de julio tendrá su tradicional Gala de Verano interpretando la Tercera Sinfonía de Beethoven y una pieza coral de Mozart.

Finalmente, el 20 de julio la OFiT unirá la literatura y la música con un concierto en el que interpretará obras inspiradas en libros como ‘Las mil y una noches’; ‘Fausto’; temas de Harry Potter y El Señor de los Anillos.

Comentarios

comentarios