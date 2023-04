Con diferentes estrategias el INE se acerca a los jóvenes durante el proceso electoral en marcha

Víctor Hugo Rodríguez Martínez vocal ejecutivo de la junta distrital 15 del INE con sede en Ixtlahuaca, consideró que los jóvenes reciben la información relacionada con la política con renuencia, principalmente en periodos como el que vivimos de un proceso electoral en marcha, ya que están siendo bombardeados como a toda la sociedad, con las distintas propuestas de quienes están contendiendo para la gubernatura.

Para muchos de los jóvenes, seguramente va a ser la primera vez que van a votar (Foto: especial INE).

Ante ello, en las vocalías distritales han buscado estrategias para acercarse a ellos, como en su caso con conferencias, tal como lo realizaron en la Universidad Mexiquense del Bicentenario campus Ixtlahuaca, donde dijo, buscaron cambiar el formato desde otra perspectiva, ya que nunca se les dijo simplemente vayan a votar, sino que se les explico por qué es bueno hacerlo, cuál es el poder que ellos tienen en una decisión, y cómo eso puede impactar en sus vidas.

“Esa era la intención no, que evidentemente se tomen muy en serio estos temas, pero que no lo vean como una obligación, que no lo vean como un una cuestión tediosa, que cada determinado periodo van y les hablan de que es importante que vayan a votar, no, más bien, alguien les motivó a que reflexionaran sobre la importancia de estas decisiones”

En su experiencia como vocal, acercándose a los jóvenes entiende que algunos de ellos serán funcionarios de casilla, por lo que además, tendrán esa oportunidad en algunos casos, de vivir esa experiencia por primera vez.

ealizaron conferencia en la Universidad Mexiquense del Bicentenario campus Ixtlahuaca (Foto: especial INE).

“En el Consejo tenemos varios jóvenes, afortunadamente participaron, concursaron, y están ahorita representados en el en el Consejo como consejeros propietarios y suplentes, ahí tenemos, afortunadamente contamos con la participación de jóvenes (…) tenemos jóvenes entre 23 y 30 años”.

Resaltó que al Instituto Nacional Electoral le toca la parte de capacitar a la sociedad para las mesas de casillas, y afortunadamente sí están participando muchos jóvenes en los distintos cargos, como presidentes, como secretarios, o como escrutadores, por lo que hay una amplia participación de jóvenes.

Comentarios

comentarios