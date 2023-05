Con “EAMI”, Paz Encina muestra la lucha del pueblo ayoreo 

El fin de semana llegó a las salas de cine mexicanas la película “EAMI”; dirigida por la cineasta paraguaya Paz Encina, quien habla en el filme sobre los ayoreo, un pueblo originario que se enfrenta al despojo de sus tierras en la amazonía en los límites de Bolivia y Paraguay.

Con “EAMI”, Paz Encina expone una historia en la que más allá de ser un documental abordado desde un punto de vista antropológico es un filme creado desde la sensibilidad para mostrar el desplazamiento de los ayoreo mediante su protagonista, Eami, una niña de cinco años quien se enfrenta a la pérdida de su territorio, de su mundo y se cuestiona sobre la muerte y el sentido de la vida.

En entrevista para Así Sucede, Paz Encina, explicó que la película tardó seis años en terminarse, inició con un acercamiento a la comunidad de los ayoreo para comprender su cosmovisión y posteriormente hacer trabajo de campo. Al respecto, la cineasta paraguaya indicó que dos de los desafíos más grandes en este filme fue evitar ser invasivos con la comunidad y adaptarse al ritmo de los ayoreo.

“Fuimos trabajando el guión, hicimos el segundo rodaje bastante tiempo después. Ahí, la verdad, yo me fui como con estas normas que nosotros tenemos en el cine, con un equipo y con un cronograma, cosa que jamás pudo existir porque los ayoreo si quieren están y si no quieren no están y un día armaba un cronograma y establecía que íbamos a filmar una escena pero ellos tenían ganas de irse y se mandaban mudar. Entonces, hubo algo que me fue diciendo lo que tenía que hacer, se quedaban los niños entonces filmaba con los niños; se quedaba el chaman entonces filmaba con el chaman y ese fue un desafío muy grande para mí porque eso fue salirme de los cánones que tenemos los (profesionales) del cine porque llegamos con todo, somos muy invasivos porque uno llega con los camiones, los equipos, con la gente y de repente tenía 30 personas alrededor y de alguna forma ellos me dijeron ‘No, de esta manera no’”, señaló.

Al cuestionarle sobre el género al que pertenece “EAMI”, Paz Encina indicó que prefiere referirse al filme como una película pues al plantearse la historia no tenía claro a qué género pertenecería. Sin embargo, prefiere llamarla documental debido a los testimonios que contiene a pesar de que también cuenta con elementos de ficción.

“EAMI” tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine Internacional de Rotterdam 2022 en el que obtuvo el Tiger Award; consiguió también el premio en la categoría de Mejor Director en la Competencia Vanguardia y Género -de Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires; así como Mejor Documental en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano La Habana 2022. Formó parte de otros festivales como el de Jerusalén; Oslo; Montreal y Hamburgo. Gracias a este circuito por reconocidos festivales y los resultados de la crítica, convirtió a “EAMI” en la película que representó a Paraguay en los Premios Oscar 2023. De igual forma, la revista estadounidense Paste Magazine incluyó a “EAMI” entre los 20 mejores documentales de 2022.

El filme de Paz Encina llega a diversas salas de la república mexicana, entre ellas la Cineteca Nacional y la Cineteca Mexiquense.

