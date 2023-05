Con energías limpias en edificios gubernamentales se ahorrarán 3 mil millones de pesos

De acuerdo con el diputado local Gerardo lamas Pombo, el gobierno de la entidad tiene aproximadamente 6 mil edificios públicos que, sumados a los edificios públicos de los 125 ayuntamientos se pudiera tener el doble, por lo que al transitar a energías limpias en estos espacios gubernamentales, se puede tener un ahorro de 3 mil millones de pesos.

El diputado Gerardo Lamas considera que lo más importante de la aprobación de las reformas a la Ley, es que se apliquen (Foto: Manuel Luna).

Tras aprobarse en Comisiones legislativas, las reformas a la Ley para que los edificios de gobierno deban ocupar energías limpias a través de paneles solares, el legislador, informó que será obligatorio para los gobiernos estatal y municipales.

“Pudiéramos estar hablando de mínimo 10 mil edificios públicos que van a estar obligados por esta nueva Ley; en cuanto al gobierno del Estado de México, factura al año con la Comisión Federal de Electricidad 3 mil millones de pesos, y sin duda esto dependiendo de en qué esquema se maneje, pero podría estar generando un ahorro de hasta la mitad: de hasta mil 500 millones de pesos, y repito, esto, sin contar los 125 ayuntamientos, pudiéramos estar hablando de otros mil 500 millones de pesos también de ahorro para llegar a 3 mil -millones de pesos-”.

Para el legislador, lo más importante es que todos estos edificios van a ocupar energías limpias y con eso se deja emitir al ambiente una cantidad muy importante de toneladas de gases de efecto invernadero, por lo que aseguró, tiene más repercusión incluso el ‘hoy no circula’, al disminuir el 80% de lo que generan los edificios públicos.

Cabe señalar que se modificó el proyecto original que tenía 33 artículos y siete artículos transitorios, al reducirse a 22 artículos y siete transitorios tras el análisis de la iniciativa.

“El proyecto original también traía el alumbrado público y también traía todos los servicios de agua, con plantas tratadoras, como pozos, y por alguna razón los compañeros diputados creyeron que eso era demasiado en este momento; pero lo importante es en qué sí estamos de acuerdo (…)y ya con eso tuvimos el acompañamiento de la mayoría de los partidos, tenemos con nosotros al Partido Verde que es algo muy importante, incluso el PT], los diputados de Morena no asistieron, al no asistir, no votaron en contra, no sé qué estén pensando, se supone que tenían que asistir y votar”.

A pesar de ello, resaltó que hubo quórum por lo que se votó a favor. Al preguntarle sobre qué pasará si Morena se abstiene de votar en el pleno, afirmó que la iniciativa alcanzará a pasar.

Cabe resaltar que de aprobarse en el pleno, su ejecución será gradual a partir de 2024.

