Con gira y duetos, Aleks Syntek celebra 30 años de carrera musical 

Con 53 años de edad y 30 en la música, Aleks Syntek recibirá el 2023 con una agenda en la que incluye conciertos en varias ciudades del país, una gira con la que celebra sus tres décadas de trayectoria musical.

Aleks Syntek adelantó que el año que está por comenzar, además de su gira para celebrar los 30 años de trayectoria, también preparará un nuevo disco en el que incluirá duetos con artistas invitados como Pepe Aguilar y Alex Lora

El inicio de la nueva gira de Aleks Syntek será en la ciudad de Monterrey el 25 de febrero, continuará otras ciudades de México para luego llegar a Estados Unidos, así como a países de centro y Sudamérica.

El músico originario de Mérida, Yucatán, adelantó que en los conciertos que dará como parte de esta gira, incluirá temas que han marcado su carrera en sus diferentes facetas, desde la etapa de Gente Normal” en la década de los 90; pasando por los 2000’s con el éxito que obtuvo con canciones como ‘Sexo, pudor y lágrimas’, ‘Tú necesitas’ y ‘Duele el amor’; hasta lo más reciente que ha grabado como las colaboraciones con grupos como Playa Limbo; Jennifer Rojo; Amistades Peligrosas; hasta los temas que incluyó en su disco ‘Trasatlántico’ publicado en 2017 con el que rinde homenaje a la música pop y rock española a través de canciones de grupos como Hombres G; Veni Vidi Vici; Nacha Pop; Mecano; La Unión; entre otros.

Al cuestionarle sobre cuál sido la fórmula para mantener una carrera de 30 años en la música, Aleks Syntek aseguró que nunca se ha dejado llevar por las nuevas tendencias y se ha dedicado a crear su propio sello musical, a pesar de combinar el pop con otros ritmos.

“Algo que siempre ha hecho especial mi carrera es que nunca he seguido las tendencias, nunca he estado persiguiendo las modas. Durante estos 30 años han pasado modas el hip hop, la bachata y nunca he perseguido eso; siempre he seguido mi propio sello personal de hacer música, eso sí, siempre combinando el pop con otros muchos géneros. En mis canciones puedes encontrar pop combinado con rock, combinado con jazz, con blues, con música caribeña, con reggae; siempre he hecho una búsqueda experimental de la música y de pronto he tenido momentos en los que me he salido con la mía con canciones como ‘Historias de danzón y arrabal’ que era algo completamente diferente a lo que estaba pasando en la escena de la radio y la música en general y sin embargo tuvo mucho éxito y mucha popularidad. Para mí ha sido como un sello que mis fans estén dispuestos a esperar algo impredecible cuando voy a sacar un nuevo disco”, señaló.

Aleks Syntek recordó que en 2021 lanzó el disco “Anatomía del amor” y este año ha publicado colaboraciones con diversos artistas. Recientemente, lanzó “Me haces tanto bien”, un tema de la agrupación española “Amistades peligrosas” con la cual ya hay planes de una gira en España. Al respecto, el músico mexicano aseguró que considera un reto retomar canciones que tuvieron mucho éxito en su época y darle su sello personal, por lo cual en lugar de llamarlos ‘covers’ les llama ‘tributo’.

Finalmente, Aleks Syntek adelantó que el año que está por comenzar, además de su gira para celebrar los 30 años de trayectoria, también preparará un nuevo disco en el que incluirá duetos con artistas invitados como Pepe Aguilar y Alex Lora. Mientras tanto, se concentrará en su próximo tour así como en la composición de la música para la película mexicana “Héroes”.

Comentarios

comentarios