Con “Gracias”, Lupita D’Alessio prepara su retiro 

Luego de culminar una gira que inició en febrero de este año en Estados Unidos, la cantante mexicana Lupita D’Alessio anunció el arranque de su gira titulada “Gracias” con la cual prepara su retiro.

La intérprete conocida como “La leona dormida” detalló que esta gira es una forma de prepararse para despedirse de los escenarios y es que reconoció que a sus 68 años de edad aún conserva en buen estado su voz (Foto: Especial).

52 años de cantar sobre los escenarios y poco más de 50 discos, es el trabajo que avala la carrera de Lupita D’Alessio quien anunció que con su próxima gira comenzará a alistarse para despedirse definitivamente de los escenarios, aunque desconoce exactamente cuándo será, así lo anunció la cantante en conferencia de prensa.

“Creo que es tiempo, siento que debo empezar a entrenarme para ese momento y este es ‘Gracias a México’ (por)que aquí es donde yo me di a conocer. Me toca algunas partes de la república que, evidentemente no estamos pasando por un buen momento, hay algunas plazas a las que no podría ir de ninguna forma, hay otras que sí, se podrían repetir pero sin duda vamos hacer nuestro mayor esfuerzo para estar en las mayores plazas posibles. Ese es el ‘Gracias tour’, para decir ‘gracias’ por estos 52 años que han pasado de generación en generación con este dvd de éxitos se sumaron todavía más jóvenes seguidores, cosa que agradezco mucho”, explicó.

La intérprete conocida como “La leona dormida” detalló que esta gira es una forma de prepararse para despedirse de los escenarios y es que reconoció que a sus 68 años de edad aún conserva en buen estado su voz, sin embargo, su cuerpo dice otra cosa y llegará un momento en el que tendrá que retirarse para dedicar su tiempo a vida personal; es por ello que decidió iniciar su despedida con la gira “Gracias”. Lupita D’Alessio consideró que es importante saber retirarse a tiempo de la música por lo que ha decidido hacerlo, aunque sea una decisión dolorosa y prefiere hacerlo ahora que está bien de salud y el público la recuerde como siempre la ha visto sobre el escenario.

Tlaxcala; Tampico; Veracruz; Mexicali, Tijuana; Monterrey; Cancún y Mérida; son algunas de las ciudades a las que “Gracias Tour” llegará en lo que resta de este 2022. Al respecto, Lupita D’Alessio dijo no saber exactamente dónde y cuándo será su última presentación, aunque mencionó que le gustaría que fuera la Arena Ciudad de México o el Zócalo de la Ciudad de México en donde cante por última ocasión.

Comentarios

comentarios