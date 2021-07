Con la especialidad en derechos humanos, Codhem forma nueva a nuevas generaciones humanistas

Con la premisa de que la educación hará mejor a la sociedad, a través de una formación de calidad para el ejercicio profesional, docente o de servicio público, y que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) es la casa que enciende nuestra humanidad y espíritu libre, el ombudsperson mexiquense entregó los certificados a los 22 egresados de la Cuarta Generación de la Especialidad en Derechos Humanos que imparte el organismo defensor.

Se llevó a cabo la entrega de certificados a los 22 egresados de la Cuarta Generación. (Foto: Especial).

Señaló que es un privilegio que la Casa de la Dignidad forme a nuevas generaciones de personas servidoras públicas, como hombres y mujeres humanistas, pues ya son cuatro generaciones de especialistas y la primera de la Maestría en Derechos Humanos y Emergentes; y adelantó que la quinta convocatoria para la Especialidad se emitirá en el mes de septiembre del año en curso.

El integrante del cuerpo académico de la especialidad, Enrique Uribe Arzate, mencionó que quienes tienen el privilegio de conocer, investigar, enseñar, trabajar y aprender sobre derechos humanos, les corresponde la altísima responsabilidad de participar en el aminoramiento de la vulnerabilidad -inherente a la condición humana-, para que a nadie le falte la garantía adecuada a su dignidad humana.

Aseguró que la búsqueda de mejores escenarios para el disfrute efectivo de los derechos humanos, debe tener en la academia y en la formación continua sus espacios naturales para actualizar y respaldar adecuadamente a los defensores de derechos humanos; y agregó que derechos y deberes son el andamiaje que sostiene la nueva concepción que convoca a trabajar con responsabilidad en lo que a cada uno le toca hacer desde su quehacer cotidiano, por tanto, la exigibilidad de los derechos que respalda la Codhem, encuentra su correlación en el cumplimiento de los deberes ciudadanos.

A su vez, el presidente de la Codhem dijo que es esperanzador que la generación que egresa sea la más grande, pues significa que el interés por los derechos humanos va en ascenso, al tiempo de señalar que, democratizar el conocimiento es aumentarlo e imprimirle calidad y fácil manejo de lo que en la Codhem se crea, piensa, analiza y reflexiona, permitiendo acercarse y resignificando aún más los derechos.

“La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México como decía el gran Carlos Fuentes, une, no separa; conoce y reconoce; no ignora ni olvida, en ella se da cita no solo lo que ha sobrevivido, sino lo que está vivo o por nacer en la cultura”, y sin duda, la Codhem es un referente cuando se habla de formación en derechos humanos, al inyectar innovación, creatividad, energía, dinamismo, conocimiento, investigación, sensibilidad, no indolencia y coraje por la no violación a la dignidad humana, además de adaptarse a la virtualidad de la educación sin cesar su compromiso ante la pandemia global por COVID-19.

Subrayó que el trabajo intenso en materia educativa, el incremento en el número de investigaciones, desarrollo de publicaciones y congresos internacionales han hecho que su Centro de Estudios en Derechos Humanos sea un componente esencial del que han surgido nuevas ideas para el Estado de México y Latinoamérica y con ello, hoy la Codhem sea conocida en el resto del planeta.

Por último, expuso que la Codhem dota de prestigio, conocimiento y valores al servicio de una sociedad cada día más enconada, enojada y conflictiva, y todos estamos llamados a esculpir el respeto de la dignidad humana, en especial quienes sirven desde las instituciones públicas; a los nuevos especialistas les recordó que tienen en sus manos las herramientas para desterrar el miedo, silencio, inacción, permisibilidad, conformismo, trasgresiones y la impunidad, y pidió no permanecer quietos ante las injusticias ni elegir no hacer nada o reproducirlas, sino transformar su entorno.

