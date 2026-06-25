Con la Novena Sinfonía de Beethoven, cierra la OFiT primera mitad de 2026

Considerado como uno de los grandes genios de la música universal, Ludwig van Beethoven ha pasado a la historia al haber escrito distintas piezas que destacan, además por su complejidad, por la profundidad en el significado de cada una de ellas.

Gerardo Urbán y Fernández, director de la Orquesta Filarmónica de Toluca, explicó que, al ser una sinfonía coral, el concierto contará con la participación de diversos coros (Foto: Especial).

Entre 1817 y 1924, el compositor alemán escribió su Novena Sinfonía, obra considerada por muchos como la obra musical cumbre de todos los tiempos. Y es que, además, Beethoven la escribió cuando ya había perdido completamente el oído. Por su belleza y significado, la Novena Sinfonía de Beethoven se convirtió en un himno de libertad; hermandad y fraternidad. Con esta obra, la Orquesta Filarmónica de Toluca cerrará el primer semestre de este año.

En entrevista para Así Sucede, Gerardo Urbán y Fernández, director de la Orquesta Filarmónica de Toluca, explicó que, al ser una sinfonía coral, el concierto contará con la participación de diversos coros.

“La Orquesta Filarmónica de Toluca ha preparado todo para que sea un gran concierto, estarán con nosotros el Coro del Conservatorio Nacional de Música; el Coro Juvenil de Toluca; también está el Coro de la Escuela Superior Diocesana de Música Sacra de Toluca; también estará un coro que viene de Tepotzotlán; también está el Coro Ensamble Alemán; también viene el Coro ProMúsica de la Ciudad de México. Esta obra contempla también solistas. Es una obra monumental hermosísima y los solistas serán el Ensamble de Voces del Ayuntamiento de Toluca”, indicó.

El concierto de la Orquesta Filarmónica de Toluca interpretando la Novena Sinfonía de Beethoven será este domingo 28 de junio a la una de la tarde en el Teatro Morelos. La entrada será gratuita limitada a la capacidad del teatro.

Al cuestionarle sobre la agenda para la segunda mitad de 2026, Gerardo Urbán y Fernández señaló que, aunque estos meses han sido complicados para trasladar los conciertos a diversas sedes, durante el semestre que está por iniciar realizará grandes conciertos. En julio, el día 16, en la Catedral de Toluca interpretará las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi; en presentará el concierto ‘Paisajes mexicanos’ y su tradicional Gala Mexicana.

De igual forma, el director de la OFiT destacó la participación que tendrá la orquesta en el concierto que la Única e Internacional Sonora Santanera tendrá en Toluca en el mes de agosto. Al respecto, explicó que esta colaboración se logró a través de un acercamiento entre la Dirección de Educación, Cultura y Turismo con la Dirección Musical de la Única e Internacional Sonora Santanera; destacó también que será la primera vez que la OFiT interprete un repertorio de este género musical.

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