Resiente industria minera mexiquense acoso de extorsionadores

El sector minero del estado de México recibe de dos y hasta tres llamadas de extorsión cada semana de grupos delincuenciales exigiendo pagos de derecho de piso para poder continuar con sus operaciones sin recibir ataques.

(Foto: Especial).

El cobro se realiza por metro cuadrado, kilo de producto, parcela o proyecto que se desarrolla y llega a incrementar hasta en el 30 por ciento el costo de un proyecto.

Vicente Barranco, presidente de la Cámara Arenera en el estado de México aseguró que gran parte de los bancos de extracción y casas de materiales han sido interceptadas por la delincuencia, en algunos de los casos exigiendo pago por las ventas registradas y en otros acuerdos de pagos fijos.

“O acuerdas o tienes problemas, se van contra la familia o contra los trabajadores entonces en el sur ya participan, de nosotros ninguno dice que da pero tampoco niegan… Ya no es diferente en un lado u otro, simplemente en el oriente hay algunos que son conocidos y dicen ahí está y es una tarifa y no es por metro sino un acuerdo mensual”.

El empresario señaló que parte del grupo de empresarios al que pertenece denunció los casos de extorsión a pollerías, sin embargo, tuvieron en respuesta represalias y no hay soluciones por parte de la autoridad.

“Si me preguntas si hay soluciones te diría que no, hay intenciones pero ninguna solución, como Consejo, como ciudadano que pago impuestos si me pongo a exigir y decir que tenemos que invertir en seguridad”.

Refirió que es una situación que se ha hecho generalizada en todo el estado y aunque no se tienen datos del cierre de establecimientos por esta razón si merma las intenciones de inversión en la entidad.

Comentarios

comentarios