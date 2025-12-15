Con llamado de protección a ambientalistas, llega ‘La Reserva’ a cines

La deforestación como consecuencia de la tala clandestina y la urgencia de protección para los defensores del medio ambiente, son los dos ejes de ‘La reserva‘, película del director Pablo Pérez Lombardini que llega a las pantallas de México este 18 de diciembre.

La Reserva’ es un filme cuya historia se desarrolla en la Reserva de la Biósfera El Triunfo en el estado de Chiapas; ahí su protagonista de nombre Julia es una guardabosques quien al darse cuenta de la tala ilegal a manos de miembros del crimen organizado buscará proteger lo que tanto a cuidado por mucho tiempo (Foto: Especial).

‘La Reserva’ es un filme cuya historia se desarrolla en la Reserva de la Biósfera El Triunfo en el estado de Chiapas; ahí su protagonista de nombre Julia es una guardabosques quien al darse cuenta de la tala ilegal a manos de miembros del crimen organizado buscará proteger lo que tanto a cuidado por mucho tiempo. Sin embargo, se encuentra con la indiferencia de los habitantes de la región, además de enfrentar amenazas por su trabajo ambiental.

El director de ‘La Reserva’, Pablo Pérez Lombardini, explicó (en la presentación de la película) la necesidad de difundir este mensaje en un país como México que ocupa un lugar importante en el número de defensores del territorio y el medio ambiente. Tan sólo en 2024, se registraron 25 asesinatos de defensores ambientales, ubicándolo en el cuarto lugar a nivel mundial, siendo el Estado el principal agresor, seguido por empresas privadas y en tercer lugar la delincuencia organizada.

‘La Reserva’ tiene como protagonista a Carolina Guzmán, bióloga y ecoguarda de ‘El Triunfo; además el resto del elenco son pobladores de la zona quienes aceptaron sumarse al filme; es por ello que el estreno de la película fue en las comunidades en donde fue filmada y posteriormente participó en distintos festival. Por ejemplo, en el Festival Internacional de Cine de Morelia en el que obtuvo los premios a Mejor Película y Mejor Dirección.

Luego de su circuito por festivales, ‘La Reserva’ se presentó en la Cineteca Nacional para dar inicio con su programación en sala de cine comercial en distintas ciudades del país. En esa función de contó con la presencia de Marco Antonio Castro, director regional del Centro y Eje Neovolcánico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quien aseguró que se planea un gira gratuita para llevar a las comunidades cercanas a las Áreas Naturales Protegidas de todo el país este filme; en ella estaría incluído el estado de México al contar con 90 en su territorio.

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