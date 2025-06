Con lucha libre, ballet y música; diviértete en el valle de Toluca

Hoy a las ocho de la noche, la Orquesta Sinfónica del Estado de México dará su último concierto de la Temporada 152 en la Sala Felipe Villanueva de Toluca, interpretando ‘Bolero’ de Maurice Ravel y la Sinfonía No. 6 de Gustav Mahler. El acceso general tiene costo de 85 pesos.

Fin de semana cultural en Toluca: música, teatro, lucha libre y más para toda la familia (Foto: redes TransformArte).

Este es el último fin de semana de la exposición ‘Entre ladridos y maullidos’ en Centro Tolzú con la que a través de una experiencia didáctica, los niños conocerán la responsabilidad que implica tener un animal de compañía. Además, ese mismo espacio alberga las exposiciones ‘Trascendencia’ y ‘Creencias’. El boleto de acceso tiene costo de 60 pesos y el horario de visita es de 10 de la mañana a seis de la tarde.

Este sábado y domingo en el Centro Cultural Mexiquense se llevará a cabo el Festival Cultural TransformArte, cuya edición de este mes estará dedicada a la celebración del Día del Padre con actividades como talleres y exposiciones. La temática del festival será Lucha Libre y Arte Circense es por ello que habrá una exposición documental y fotográfica de la lucha libre en México; habrá también funciones de lucha. Todas las actividades son gratuitas.

Con la proyección del espectáculo ‘Ballet to Broadway’ culmina la Temporada 2024-2025 de The Royal Opera and Ballet. Se trata de un espectáculo que recopila algunas de los musicales más emblemáticos del afamado coreógrafo Christopher Wheeldon. Las funciones serán este sábado y domingo a las 10 de la mañana en CineDot de Centro Tolzú, el boleto tiene costo de 145 pesos.

La Compañía Universitaria de Teatro cerrará su Tercera Temporada 2025 con las funciones de «Los Acéfalos’ este viernes y sábado a las 19:00 horas con entrada de 115 pesos. Mientras que sábado y domingo a las 11 de la mañana presenta ‘Los cuentos del Jaguar’, un montaje dirigido al público infantil con entrada para niños de 65 pesos y adultos pagan 85 pesos. Todas las funciones son en el Teatro Universitario Los Jaguares.

Y la Cartelera de cine comercial está conformada por títulos como ‘F1’; ‘Cómo entrenar a tu dragón’; ‘M3GAN 2.0’; ‘Lilo y Stitch’; ‘Elio’ y ‘Bailarina’.

