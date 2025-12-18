Con Magno Concierto Navideño, la OFiT cierra actividades este jueves

Este jueves 18 de diciembre, la Orquesta Filarmónica de Toluca culmina sus actividades correspondientes a 2025 y lo hace con su Magno Concierto Navideño, un espectáculo que tendrá como sede la Catedral de Toluca.

Como desde hace más de una década, la OFiT se une con distintos coros se la ciudad para interpretar temas alusivos a la temporada decembrina (Foto: Especial).

Como desde hace más de una década, la OFiT se une con distintos coros se la ciudad para interpretar temas alusivos a la temporada decembrina. Desde cantos gregorianos, pasando por emblemáticas obras de compositores clásicos hasta llegar a famosos villancicos, conformarán el programa musical.

En entrevista para Así Sucede, Gerardo Urban y Fernández, director de la Orquesta Filarmónica de Toluca, indicó que la obra clásica que este año ha elegido la OFiT para este concierto navideño es el Magníficat de Franz Schubert, escrita en 1815. Se trata de una obra sacra que hace referencia a la Virgen María como madre de Jesús, dividida en tres movimientos con parte corales. De igual forma, incluirá villancicos tradicionales.

‘La primera parte tendrá cantos gregorianos de Navidad. Los cantos gregorianos son cantos antiguisimos que se remontan a 1700 años que cantaban los primeros cristianos que se reunían en la catacumbas y ya cantaban canciones de alegría por el Nacimiento de Jesús; empezaremos con eso que estará interpretado por la Schola Cantorum de la Escuela Superior Diocesana, después habrá un segmento de solistas. Habrá una participación de un segmento de los más de 150 solistas que estarán con nosotros interpretando el Magníficat de Schubert. Después la orquesta tocará dos popurrí de villancicos que ya son una tradición y a partir de ahí nacerá el momento más maravillosas con más de 150 voces cantando más se 12 villancicos», detalló.

Al hacer un resumen de su actividad a lo largo de este 2025, el director de la OFiT destacó que sus conciertos iniciaron con una presentación con motivo del Día de Reyes y su temporada continúo con conciertos de película; conciertos de rock; conciertos; interpretó también música sacra; presentó su Gala de Verano; incluyó boleros; dio continuidad al ciclo dedicado a Gustav Mahler; sin dejar de lado sus espectáculos de ballet y ópera.

Finalmente, Gerardo Urban hizo una invitación al público del valle de Toluca para ser parte de este Magno Concierto Navideño en la Catedral de Toluca este jueves 18 de diciembre a las 19:00 horas, para el cual la entrada será gratuita. A este concierto se suman 15 coros, entre ellos el Ensamble de Voces del Ayuntamiento de Toluca; el coro del Seminario Diocesano; el Coro del Conservatorio Nacional de Música; el coro infantil y el coro juvenil de Toluca; el Coro de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Toluca y el Coro de la Escuela Superior Diocesana de Música Sacra de Toluca, entre otros. El acceso a este concierto será gratuito.

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