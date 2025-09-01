Con música y grandes sorpresas Huixquilucan festejó el Día del Abuelo

Para reconocer el papel de los adultos mayores en la sociedad, toda vez que brindan apoyo incondicional, transmiten valores y sabiduría, el gobierno de Huixquilucan celebró con una gran fiesta llena de música, baile y muchas sorpresas el “Dia de los Abuelos”.

La presidenta municipal, Romina Contreras, festejó a más de mil 500 abuelitos, con música y regalos para reconocer su papel en la sociedad y fomentar una sana convivencia (Foto: Especial).

Durante el festejo, al que acudieron más de mil 500 abuelitos, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, reafirmó su compromiso con el cuidado de los adultos mayores, pues son figuras de cariño y enseñanza para las familias, por lo que se comprometió a seguir trabajando 24/7 para dignificar aún más sus vidas y que estos tengan una vejez plena.

“La figura del abuelo marca la diferencia en nosotros como seres humanos, es por eso que, con todo nuestro cariño, los queremos celebrar. Ustedes, en esta etapa de la vida, son cariño, amor, un abrazo que representa mucho para todos sus familiares y son el pilar de nuestra sociedad”, destacó Romina Contreras.

Al ritmo de la Incandescente Sonora Dinamita, abuelitos pertenecientes a los 32 Clubes del Adulto Mayor, seis Casas de Día y el Centro Gerontológico “Sagrado Corazón”, bailaron diversas cumbias y disfrutaron de una sana convivencia en el Complejo Rosa Mística, pues esta celebración fomenta la inclusión activa de los adultos mayores.

Durante el evento, se entregaron pants por parte del Sistema Municipal DIF de Huixquilucan a los más de mil 500 abuelos, con la finalidad de que puedan realizar sus actividades físicas con ropa adecuada y se mantengan bien abrigados durante estas lluvias y la próxima temporada invernal.

Por su parte, la presidenta del Sistema Municipal DIF de Huixquilucan, Ana Luisa Pérez Aguilar, reconoció la labor de la alcaldesa Romina Contreras por implementar el Centro Gerontológico “Sagrado Corazón”, donde los adultos mayores reciben atención personalizada y adecuada a sus necesidades. Además, los que requieren de un hogar, pueden quedarse en este espacio que les brinda protección y cuidado.

En tanto, la directora general del DIF de Huixquilucan, María Guadalupe Rosas Hernández, dijo que esta celebración es un esfuerzo y un compromiso del Gobierno de Huixquilucan por brindar las mejores condiciones de vida a todos los sectores de la población e implementar acciones y programas en beneficio de todos.

De igual forma se llevó a cabo una rifa, en la cual, se repartió diversos regalos como 32 pantallas, 70 bocinas, 80 baumanometros y cinco aspiradoras, con el propósito de sorprender a los abuelitos con un detalle por su festejo.

