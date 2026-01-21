Con obras se hace justicia a la zona norte del municipio: Ricardo Moreno

Con la entrega de obras se hace justicia a la zona norte del municipio, aseguró el alcalde Ricardo Moreno, al demostrar con acciones que cumple sus compromisos con las y los habitantes, por lo que realizó la entrega de la pavimentación con concreto ecológico de la calle Encinos, en San Pablo Autopan, en beneficio directo de más de mil personas que viven y transitan diariamente en esta vialidad.

Entrega la calle Encinos, con pavimentación de concreto ecológico. Los habitantes de San Pablo Autopan son los primeros en utilizar esta nueva tecnología (Foto: Especial).

Acompañado por las diputadas Ana Yurixi Leyva y Paola Jiménez, por el diputado Luis Miranda, así como por integrantes del Cabildo, el representante indígena, Antonio del Río, y decenas vecinos de la zona, el Presidente Municipal explicó que acudía a cumplir con su palabra, agradecerles y concretar obras para elevar su calidad de vida.

Explicó que esta calle es la primera que se entrega con nueva tecnología para avenidas de tránsito local que no requieren mucho peso, por lo que los habitantes harán uso de este nuevo concreto que además de ahorrar dinero, permite vialidades más resistentes y permiten la filtración del agua para garantizar el abasto del líquido a las próximas generaciones.

Por su parte, el director general de Obra Pública, Maximino Bueno, explicó que los trabajos realizados fueron con base hidráulica -ya que era terracería- de 812 m2 de esta nueva tecnología, en el tramo de la calle 5 de Mayo y Los Cedros, piso ecológico con concreto premezclado de seis cm de espesor, con sistema modular de rejilla plástica de refuerzo, así como trazo, nivelación, afine, compactación y balizamiento de la misma.

A nombre de los vecinos, la tercera delegada, Lucila Mercado, agradeció estas obras que hacen un parteaguas en beneficio de la comunidad.

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