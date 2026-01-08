miércoles, octubre 14, 2026
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Con operativo de seguridad, liberan Toluca de ambulantaje la zona Terminal–Mercado Juárez

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Redacción Así Sucede
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Con el objetivo de recuperar el espacio público y garantizar el libre tránsito de peatones y vehículos, este día se llevó a cabo un operativo para impedir la instalación de comercio ambulante en la zona Terminal-Mercado Benito Juárez, el cual fue implementado por la Dirección General de Gobierno en coordinación con la Dirección de Seguridad y Protección de Toluca.

Se dejan libres ciclovías, aceras y banquetas tras la instalación del comercio tradicional (Foto: Especial).

Como resultado de estas acciones, se logró liberar ciclovías, aceras y banquetas, permitiendo que la ciudadanía transite por la zona de manera libre y segura.

Bajo la instrucción del presidente municipal Ricardo Moreno, y encabezado por el director general de Gobierno, Mario Medina, desde las 6:00 horas se desplegaron 160 elementos de ambas dependencias en calles como Isidro Fabela, Primero de Mayo, Gustavo Baz, Felipe Berriozábal y Nezahualcóyotl, entre otras, con el fin de evitar la instalación de comerciantes informales en espacios públicos.

Cabe señalar que, durante la temporada comercial decembrina, del 1 de diciembre al 7 de enero, se permitió de manera temporal el comercio tradicional con el propósito de incentivar y fortalecer la actividad económica de la zona. Sin embargo, derivado de diversos excesos y de la ocupación irregular del espacio público sin la autorización correspondiente, el Gobierno municipal determinó concluir dicho permiso y reforzar el ordenamiento del área.

El operativo se desarrolló sin incidentes que lamentar y permitió que las vialidades quedaran despejadas, garantizando la correcta circulación vehicular y el paso seguro de peatones, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Toluca con el orden, la legalidad y el respeto al espacio público.

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