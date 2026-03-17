Con reconstrucción del Periférico Norte, GEM reduce hasta 20 minutos los traslados

Con el propósito de mejorar la movilidad y reducir hasta 20 minutos los tiempos de traslado de miles de familias mexiquenses, el gobierno de Delfina Gómez trabaja desde hace poco más de dos meses en la reconstrucción de Periférico Norte, vialidad estratégica por la que circulan en promedio 204 mil vehículos todos los días.

Usuarios también destacan beneficios económicos y de seguridad con los trabajos que se realizan en esta vialidad, que forman parte de “2026, El Año de las Obras en Edomex”. El mejoramiento de la carpeta asfáltica contribuye a una movilidad óptima (Foto: Especial).

“La gente hacía mayores traslados a sus casas, a sus oficinas, a sus centros de trabajo, a las zonas comerciales. Con este mejoramiento de la superficie de rodamiento vamos a darle mayor movilidad; es lo que ya se está reflejando en los tramos que ya tenemos construidos”, explicó Joel González Toral, Director General de la Junta de Caminos del Estado de México.

Al mejorar la carpeta asfáltica se estima una reducción de entre 15 y 20 minutos en los tiempos de traslado a lo largo del Periférico Norte, automovilistas que circulan diariamente por esta vialidad destacan este beneficio: “ya hacía falta que la repavimentaran porque sí había muchos hoyos y había muchos accidentes con las llantas. Lo mismo de las calles feas hacían que los carros fueran un poquito más lento y se ocasionaba mucho tráfico”.

Además, automovilistas resaltan que estos trabajos mejoran la seguridad al viajar y el desgaste de los vehículos, lo que se traduce en un ahorro: “tantos hoyos o baches que había, pues ya uno maneja más seguro, más rápido y se evita el hecho de estar perdiendo el tiempo en reparaciones, en desembolsar un dinero que no lo tiene uno contemplado”.

Además de la renovación total de la carpeta asfáltica, la reconstrucción del Periférico Norte contempla un cambio integral de imagen urbana, que incluye iluminación con luminarias tipo LED, balizamiento, señalización y la mejora de camellones, acciones que incrementarán la seguridad vial y la funcionalidad del corredor.

Esta vialidad conecta de manera directa a seis municipios: Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Tultitlán y Tepotzotlán, además de enlazar al Estado de México con la Ciudad de México y la zona norte del país.

Los trabajos, que abarcan 108 kilómetros, comenzaron el pasado 7 de enero, con la intervención de carriles centrales y laterales, desde el Toreo, en Naucalpan, hasta la caseta de Tepotzotlán.

Con la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx” el Gobierno del Estado de México atiende vialidades que por años permanecieron en el abandono, con el objetivo de garantizar traslados más rápidos, seguros y eficientes para las y los mexiquenses.

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