Con resultados Toluca demuestra compromiso con las mujeres

Con un impacto social de 264 mil personas, se demuestra con resultados que en Toluca las mujeres, su bienestar y empoderamiento para lograr una vida libre de violencia, son una prioridad, por lo que este 2025 se lograron grandes avances en la materia y, por instrucciones del alcalde Ricardo Moreno, se seguirá consolidando a la capital mexiquense como un espacio para que puedan desarrollarse con paz, plenitud y tranquilidad.

Rinde Celfa Vázquez informe de actividades del Instituto Municipal de la Mujer.

A nombre del Presidente Municipal , el secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez, reconoció el compromiso firme de esta administración para que ninguna mujer en Toluca quede atrás, al impulsar políticas públicas que fortalecen la igualdad sustantiva, promueven la autonomía económica, garantizan el acceso a la justicia y acercan servicios integrales en cada delegación, por lo que destacó, estas acciones construyen entornos seguros, solidarios y humanitarios donde las toluqueñas pueden crecer integralmente.

Esto durante la Décima Novena Sesión Ordinaria del Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Ayuntamiento de Toluca, que se realizó también como parte de la campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género.

En esta oportunidad, la titular del Instituto Municipal de la Mujer, Celfa Vázquez, presentó el informe de actividades así como los logros y avances obtenidos este 2025, además, reafirmó que no se bajará la guardia, se redoblarán los esfuerzos para prevenir, atender y erradicar esta problemática para el próximo año, seguir consolidando a Toluca como una capital libre de violencia.

Asimismo, dio a conocer que durante los 16 Días de Activismo se tuvo un aforo de más de 164 mil personas; y en total de todo el 2025, las acciones, programas y estrategias emprendidas tuvieron un impacto social de 264 mil personas atendidas.

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