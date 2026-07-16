Con testamentos a bajo costo, Tlalnepantla brinda seguridad jurídica a familias

El Gobierno de Tlalnepantla que encabeza Raciel Pérez Cruz realizó la entrega directa de testamentos a bajo costo para beneficio de las familias de la Ciudad, un acto que tiene como propósito central brindar tranquilidad, orden y seguridad jurídica al esfuerzo de toda una vida.

Con este programa de justicia social se busca evitar futuros juicios sucesorios y promover la cultura de la previsión patrimonial.

Este programa municipal tiene como objetivo primordial que los habitantes cuenten con la certeza sobre su patrimonio y eviten futuros conflictos legales, promueve la previsión como un acto de gran responsabilidad y tranquilidad familiar.

A través del DIF Tlalnepantla, esta iniciativa de justicia social, se logró la entrega directa de 172 testamentos, con un trámite sumamente accesible.

La administración local destaca que este esfuerzo busca romper de manera decidida las barreras económicas y convertir la protección jurídica en un derecho real al alcance de toda la población trabajadora, lo que elimina la vieja percepción de que la certeza patrimonial y los servicios notariales son un lujo inalcanzable.

La cultura del testamento se ha fortalecido en el municipio gracias a la simplificación de los procesos legales vigentes, los cuales ahora son mucho más sencillos, rápidos y directos.

Esto permite a las y los ciudadanos definir con absoluta precisión y soberanía sus legados, herencias y porcentajes patrimoniales, además de asegurar la protección de sus seres queridos, especialmente de menores de edad o de aquellos familiares que presentan alguna discapacidad.

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