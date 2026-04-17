Con uso de tecnología en monitoreo de pozos, se reduce falta de agua en Toluca

Las familias toluqueñas ahora cuentan con un servicio de agua constante, eficiente y con mejor presión en sus hogares, pues el Gobierno municipal fortalece el monitoreo hídrico mediante la automatización de 34 pozos cuyo funcionamiento es supervisado por personal operativo con el objetivo de garantizar una distribución equitativa del agua y dar respuesta rápida ante fallas.

Impulsa Ricardo Moreno acciones para garantizar mejor control y distribución del agua (Foto: Especial).

El Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST), es el encargado de monitorear los pozos automatizados, cabe mencionar que 19 de éstos han sido puestos en operación durante la presente administración encabezada por el alcalde Ricardo Moreno.

Son vigilados para que cuenten con la capacidad de encenderse y apagarse de manera remota bajo un control continuo, y a su vez, que el suministro del agua potable sea constante y que el litraje sea acorde a las necesidades de la zona.

Además, desde el área Base Maestra, que opera los 365 días del año, realizan un mapeo integral de los pozos y de la red de distribución en la capital mexiquense, donde se registra el estado actual de cada punto, asimismo pueden suspender el suministro de manera inmediata en caso de fugas, evitando así el desperdicio de agua.

Por otra parte, se lleva a cabo la inspección de los niveles de almacenamiento en los tanques San Miguel Apinahuizco, Lomas Altas y Gigantes, los cuales reciben agua proveniente del Sistema Cutzamala, permitiendo conocer en tiempo real su capacidad y alcance.

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