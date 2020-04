Concaem pide responsabilidad de autoridades para inspeccionar cierre de establecimientos comerciales por COVID-19

A través de un comunicado, el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem) hizo un llamado a las autoridades para llevar a cabo con responsabilidad y respeto a la ley, las inspecciones para constatar el cierre de establecimientos comerciales a lo largo de la entidad, como consecuencia de la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial por la pandemia de Covid-19.

Gilberto Javier Sauza, Presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Foto: Especial).

Gilberto Javier Sauza Martínez, Presidente de Concaem, explicó que esto es un acuerdo presentado por el ejecutivo del Estado, mediante el cual autoridades municipales podrán revisar que establecimientos de giros no esenciales permanezcan cerrados durante las próximas semanas, por lo que hay un riesgo de que dichos operativos se conviertan en prácticas de extorsión o revisiones fuera de lo establecido en el “Acuerdo Preventivo con motivo de la epidemia”.

“El acuerdo es que los rubros no esenciales permanezcan cerrados y en este sentido las empresas hemos sido respetuosas, pero debe haber claridad de que el inspector no te puede sancionar en el momento, multar o realizar otro tipo de inspección, hay que notificar a la Comisión para la Prevención contra riesgos sanitarios (Coprisem) y ellos iniciar el procedimiento, no queremos que nadie sea sorprendido y tampoco que se use este como un pretexto para acciones no permitidas” aseveró en el comunicado.

Para el Consejo se hace indispensable tener un criterio único para interpretar los acuerdos emitidos por las secretarías del estado de México y de esta manera garantizar los derechos de los empresarios.

Explicó que desde hace prácticamente un mes, la mayor parte de las empresas formales de la entidad atendieron al llamado de cerrar sus cortinas, reducir al personal a través de prácticas como el “home office” o el uso de tecnologías que permitieran reducir riesgos de contagio, así como integrar medidas sanitarias para el personal y los consumidores, por lo que ahora se apela a la autoridad para ser sensibles en esta nueva etapa.

“Hemos tenido un trabajo estrecho y cordial tanto con la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos como con el Instituto de Verificación Administrativa, de manera que esperamos que los ayuntamientos tengan esta misma actitud de transparencia y rectitud a través de sus verificadores y esto no se convierta en un elemento de daño a un sector que ya tiene problemas financieros muy severos” dijo.

Las disposiciones que se intensifican a partir de esta semana para enfrentar el punto más alto de contagios y riesgo a nivel nacional, significaría el cierre de más del 70 por ciento de las unidades económicas a nivel estatal, es decir, cerca de medio millón de establecimientos desde micro y pequeños negocios, hasta empresas transnacionales con cientos de colaboradores.

La iniciativa privada de la entidad hizo un reconocimiento a los empresarios, líderes económicos y pequeños emprendedores por mantener las medidas de control que se han llevado a cabo hasta el momento y mantener la curva de contagios controlada, en responsabilidad y solidaridad con los trabajadores y sus familias.

