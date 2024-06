Concesiones de agua debe tratarse de forma transversal: Beatriz García

Abordar el tema de las concesiones de agua debe ser transversal, afirmó la diputada Beatriz García Villegas, quien preside la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXI Legislatura, ya que es un asunto directamente relacionado con la sequía y el saqueo de la misma.

Pozo de AGUA (Foto: Manuel Luna)

El tema de las concesiones no que es otro de los grandes temas de sequía y el saqueo no se ha retomado incluso desde la propuesta Federal no el hacer una limitación a quién le otorgas las concesiones no y la periodicidad de las concesiones o sea sabemos que un pozo no puede seguir explotando por tantos años no llega un tema de sobreexplotación y el propio pozo va a caer en condiciones de calidad de agua ya muy distintas poco a poco va a tener que ser perforado a mayor profundidad y Por ende la calidad del agua se va a ser totalmente distinta

Recordó que en la Comisión que preside, si bien han planteado realizar, dependen de qué se haga a nivel federal.

“Nosotros dentro de la propia Comisión que hemos querido hacer pues las grandes modificaciones que nos habíamos planteado, pero pues pasa que en el nivel federal pues no ha pasado la Ley de Aguas, hay un tema que sigue todavía causando escozor, que es precisamente de los de las concesiones. Y que yo creo que es un momento de empezar a replantearnos, a nivel nacional (…) necesita haber un planteamiento porque ya es insostenible, no tenemos una Ley de Aguas que ya caducó, y que en este momento sí necesitamos ver cuál sería la propuesta, para aterrizar el tema del agua a nivel nacional y con ello, bajarlo a nuestros estados”, finalizó.

