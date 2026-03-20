Conciliación y trabajo conjunto para una mejor impartición de justicia mexiquense: PJEdomex

El Poder Judicial mexiquense firmó convenios de colaboración con la Consejería Jurídica y el Centro de Conciliación Laboral del Gobierno del Estado de México, a fin de articular esfuerzos para construir soluciones más eficientes, ágiles y con sentido humano. La alianza establece rutas claras con el propósito de mejorar la defensa de servidores públicos, así como privilegiar la conciliación como vía efectiva en la resolución de conflictos laborales.

Sellan alianza para mejorar procesos y reducir conflictos, con soluciones más rápidas, humanas y eficaces (Foto: Especial).

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García y la Magistrada Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Maricela Reyes Hernández firmaron por separado, un convenio con el Secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete, y otro más con el encargado del Despacho del Instituto de la Defensoría Pública en la entidad, José Carlos Neira Cruz, en representación del Consejero Jurídico, Jesús George Zamora.

Macedo García destacó que los acuerdos institucionales reflejan una visión de Estado orientada a la coordinación efectiva entre dependencias. Señaló que esta colaboración permite enfocar el ejercicio del poder público en su objetivo principal de servir a la ciudadanía, fortaleciendo así la función social de las instituciones.

Subrayó la importancia de impulsar los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, como la mediación y la conciliación, que consideró esenciales para reconstruir el tejido social. Enfatizó que la conciliación voluntaria promueve una cultura de paz, en contraste con procesos impuestos que suelen generar conflictos prolongados, reconociendo el papel clave del Centro de Conciliación Laboral en este enfoque.

Explicó que el convenio con la Consejería Jurídica contribuirá a garantizar procesos más sólidos, con respeto a los derechos humanos y un adecuado acompañamiento institucional. Estos esfuerzos -expresó- consolidan al PJEdomex como referente nacional en la construcción de un nuevo modelo basado en la transparencia, legalidad y combate a la corrupción.

La Magistrada Reyes Hernández explicó que el convenio con la Consejería Jurídica y el Instituto de la Defensoría Pública permitirá establecer mecanismos de apoyo mutuo para garantizar una defensa técnica adecuada en procedimientos administrativos. Además, contribuirá a que las resoluciones sean más objetivas, imparciales y plenamente apegadas a la legalidad.

En materia laboral, destacó que el acuerdo promueve soluciones basadas en el diálogo, con procesos más ágiles y resultados equitativos para las partes. Subrayó que la conciliación es un eje central del nuevo modelo de justicia laboral, al reducir tiempos y ofrecer respuestas más satisfactorias, reafirmando el compromiso del Tribunal de Disciplina con la ética, la integridad y una justicia confiable y cercana.

El Secretario del Trabajo Morales Poblete señaló que este convenio fortalece la ruta hacia una justicia laboral más eficiente, transparente y cercana. “Nos permite alinear capacidades, compartir información, mejorar procesos y, sobre todo, garantizar que el acceso a la justicia no sea un privilegio, sino un derecho efectivo”.

Manifestó que, desde la Secretaría del Trabajo, se tiene claro que la transformación laboral no se logra en solitario, requiere de la coordinación permanente con el Poder Judicial, de la profesionalización constante y de una visión que ponga en el centro la conciliación, la legalidad y la paz social.

En tanto, Neira Cruz indicó que con esta firma se establece un esquema de coordinación para brindar atención, orientación, defensa y patrocinio legal a las personas servidoras públicas involucradas en procedimientos de responsabilidad administrativa.

Puntualizó que esta acción permitirá la presencia de Defensoras y Defensores Públicos en el Tribunal de Disciplina Judicial, así como mecanismos de canalización directa para el acceso gratuito a defensa en materia administrativa. Destacó que en 2025, a través del Instituto se atendieron más de 604 asuntos en este rubro.

A este evento asistieron los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial: las magistradas Karla Ivonne Díaz Iniesta y Nancy Flores Mendoza; así como los magistrados Jesús Ángel Cadena Alcalá y Alejandro Jaime Gómez Sánchez; además, el Presidente del Órgano de Administración Judicial, Fernando Díaz Juárez, la magistrada Elizabeth Rodríguez Colin y el magistrado Pablo Espinosa Márquez, integrantes del OAJ.

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