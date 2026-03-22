Concluye Festival del Quinto Sol en Zona Arqueológica de Teotenango

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, llevó a cabo la ceremonia de clausura del Festival del Quinto Sol en la Zona Arqueológica de Teotenango, en el municipio de Tenango del Valle, tras ocho días de actividades culturales dedicadas a reconocer la riqueza histórica, cultural y espiritual de los pueblos originarios de la entidad.

Ocho días de actividades culturales dedicadas a reconocer la riqueza histórica, cultural y espiritual de los pueblos originarios de la entidad. (Foto: Especial)

El acto fue encabezado por la secretaria de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco Godínez, y tuvo como momento central el Encendido del Fuego Nuevo, una ceremonia de profundo significado que simboliza la renovación del ciclo de la vida y la permanencia de las tradiciones ancestrales.

Durante este encuentro se reiteró la relevancia de preservar y difundir la herencia cultural de los cinco pueblos originarios del Estado de México: mazahua, otomí, nahua, matlatzinca y tlahuica, cuyas tradiciones, lenguas y saberes forman parte fundamental de la identidad mexiquense.

En este sitio también se ubica el Museo Arqueológico Román Piña Chan, espacio que permite a las y los visitantes acercarse al legado histórico y cultural de las civilizaciones que habitaron la región. El museo brinda servicio de martes a sábado, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Con el Festival del Quinto Sol, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de promover, preservar y difundir la riqueza cultural de los pueblos originarios, fortaleciendo el reconocimiento y orgullo por las raíces que dan identidad a la entidad mexiquense.

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