Concluye jornada “Contigo a clases”

Con gran éxito concluyó la jornada «Contigo a clases«, realizadas por el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el congreso mexiquense, Pablo Fernández de Cevallos González, que por ocho días recorrió varias comunidades del Distrito XVII las cuales lograron impactar a más de 3 mil personas que hicieron uso de los servicios gratuitos ofrecidos.

Más de 3 mil personas fueron beneficiadas con los servicios gratuitos de corte para de cabello, examen de la vista, fotografías y certificado médico

Las jornadas realizadas en los campos de Río Hondo; en las colonias Héroes de la Revolución; Independencia; Benito Juárez; Plan de Ayala; La Mancha I y III, acercaron a la población los servicios sin costo de corte de cabello, fotografías tamaño infantil, examen de la vista y certificados médicos.

Con estas acciones, el Legislador albiazul demuestra su sensibilidad y compromiso con la población de su Distrito, ya que al acercar estos servicios de manera gratuita, contribuye significativamente en el ahorro familiar para este regreso a clases.

Pablo Fernández de Cevallos González, agradeció a quienes hicieron posible este trabajo en beneficio de la población. Destacó el apoyo institucional de la Secretaría de Salud del estado de México en la expedición de certificados médicos para los menores que regresan a clases.

Durante el tiempo que duró está jornada, la población manifestó su agradecimiento al Diputado de Acción Nacional, que ha regresado a las comunidades una y otra vez para cumplir sus compromisos y apoyar a quien más lo necesita.

Comentarios

comentarios