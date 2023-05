Concluye periodo de legitimación de contratos colectivos de trabajo en Edomex

Solo uno de cada cuatro contratos Colectivos de Trabajo en el estado de Mexico inició su proceso de legitimación ante las autoridades Federales al 1 de mayo como marcaba la Reforma Laboral, lo que deja un 75 por ciento de relaciones laborales abiertas a una nueva representación.

A nivel nacional se concluyó el proceso de 15 mil 742 contratos de un universo superior a los 139 mil, de los cuales alrededor del 20 por ciento están radicados en el estado de México.

Claudia Villavicencio, directora de la Oficina Estatal del Centro Federal de Conciliacion y Registro Laboral indicó que esto implica que siete de cada 10 contratos se darán por concluidos y ahora será el trabajador quien decida si quiere o no una representación sindical.

“El estado de Mexico es un reflector a nivel nacional por lo tanto podemos seguir la suerte que a nivel general se maneja, será alrededor del 20 al 25 por ciento, el mismo porcentaje considerando el 31 de Julio cuando aún se pueden legitimar contratos”.

De tal suerte que ahora los patrones no pueden seguir descontando la cuota sindical si no se concluyó este proceso, que no pueden hacer válida la cláusula de exclusión o despido de un colaborador por no pertenecer a una organización sindical y que ante la solicitud de una organización sindical de hacer negociaciones se debe revisar su constancia de representación con al menos el 30 por ciento de los trabajadores en conformidad.

Señaló que además es importante que los empresarios estén conscientes de que un sindicato puede armarse desde 20 colaboradores y que habrá libertad para la convivencia de más de un sindicato dentro de una empresa.

Hizo un llamado a no caer en la tentación de incorporar sindicatos “a modo” que puedan afectar los intereses de los colaboradores y recordó que se tiene la obligación de entregar una copia del contrato a cada colaborador en impreso sin importar si son dos o mil trabajadores dentro de la empresa.

