Concluye primera etapa de Canje de Armas 2026 en Edomex

Como parte de las acciones permanentes para fomentar la cultura de la paz y contribuir en espacios más seguros, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y ayuntamientos, concluyeron la primera etapa del Programa de Canje de Armas 2026, desarrollada del 4 de mayo al 13 de junio. La iniciativa pondrá una breve pausa por un evento deportivo internacional del que México es sede, y reanudará actividades el próximo 3 de agosto.

El programa contempla recorrer 42 municipios en total de manera voluntaria y anónima. (Foto: SSEM)

Durante las primeras seis semanas, los módulos itinerantes fueron instalados en 19 municipios: Toluca, Soyaniquilpan, Nezahualcóyotl, Zumpahuacán, Tecámac, Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, La Paz, Almoloya de Juárez, Tianguistenco, Xonacatlán, Teoloyucan, Tlalnepantla, Tenancingo, Ecatepec, Chicoloapan, Lerma, Temoaya e Ixtapaluca. La ciudadanía participó de manera voluntaria y anónima en la entrega de armamento y municiones a cambio de un incentivo económico.

Como resultado de esta estrategia, fueron recibidas 340 armas: 230 cortas y 110 largas, además de 449 granadas y 14 mil 59 cartuchos útiles. Tras estos intercambios, se entregó a la ciudadanía un total de 3 millones 011 mil 053 pesos. En esta edición, destaca la participación de niñas y niños, quienes intercambiaron juguetes bélicos por didácticos, promoviendo valores como la convivencia sana, la resolución pacífica de conflictos y el rechazo a la violencia, con un total de mil 955 juguetes intercambiados.

En la primera semana de la siguiente etapa, Canje de Armas tendrá presencia en los municipios de Chimalhuacán, Atlacomulco, Zumpango y Atizapán de Zaragoza. La iniciativa espera continuar con la buena aceptación y participación registrada en su fase inicial, para seguir alejando de los hogares mexiquenses artefactos que representen un peligro. El programa contempla recorrer 42 municipios en total de manera voluntaria y anónima.

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