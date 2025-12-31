Concluye primera etapa de renovación en calle Humboldt de Toluca

El Gobierno Municipal de Toluca finalizó la primera fase de rehabilitación de la calle Alejandro Von Humboldt, ubicada en el Centro Histórico de la ciudad. La obra, que no había recibido mantenimiento profundo en más de quince años, tuvo como objetivo principal atender el deterioro severo de la superficie.

Los trabajos se enfocaron en un tramo de 175 metros lineales que conecta las avenidas Miguel Hidalgo y José María Morelos. La intervención consistió en la aplicación de 1,706.37 metros cuadrados de carpeta asfáltica nueva. Como parte del proceso técnico, primero se realizó un fresado de la capa existente para preparar la base.

La situación anterior derivó en un deterioro severo de la superficie. (Foto: Especial)

De manera paralela, se realizó la re nivelación de seis pozos de visita y tres rejillas, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje y prevenir posibles accidentes vehiculares causados por desniveles. Para completar la mejora en la infraestructura vial, se ejecutó el balizamiento de 350 metros lineales en ambos lados de la calle, con el objetivo de brindar una señalización clara a peatones y conductores.

La rehabilitación impacta de forma directa a 14,313 residentes de la zona, quienes dispondrán de una vialidad con una superficie de rodamiento en condiciones seguras. Se informó que está planeada una segunda etapa de obras para el próximo año, la cual extenderá la renovación desde la avenida Hidalgo hasta la calle Lerdo, continuando con el proceso de transformación vial en esta área del primer cuadro de la ciudad.

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