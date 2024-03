Apaga Probosque incendio en el Nevado de Toluca

El Gobierno del Estado de México a través de la Protectora de Bosques (Probosque) informa que concluyeron las labores para realizar el levantamiento del polígono de la superficie afectada a causa de un incendio forestal registrado en los parajes Cerro Prieto y Las Pancitas del poblado de Santa María del Monte, en la región del Nevado de Toluca, en el municipio de Zinacantepec.

Participaron 198 brigadistas de distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno.

La superficie total afectada a causa de esta emergencia fue de 187.98 hectáreas (ha), de las cuales 130 corresponden a pastizal, 40 hectáreas son de arbusto y 18 hectáreas son de arbolado de renuevo. Lo que corresponde al 69.15%, 21.27% y 9.57% respectivamente.

Durante los tres días de combate al incendio registrado, participaron un total de 198 brigadistas de distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno, entre ellas, Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Probosque,Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México, brigadas municipales de Toluca y Zinacantepec; así como brigadas ejidales y comunitarias de Contadero, Loma Alta y San Juan de las Huertas.

Además, se contó con el apoyo de un helicóptero del Grupo Relámpagos con el que se realizaron dos sobrevuelos de reconocimiento y evaluación de la zona.

Del 01 de enero al 06 de marzo del año en curso, en el Estado de México se ha registrado un total de 239 incendios forestales con una superficie afectada de mil 430.23 hectáreas (has), de las cuales, mil 331.03 corresponden a arbusto y pastizal, mientras que el 92.20 has corresponden a arbolado de renuevo y 7.0 has a arbolado adulto.

