Concluye Selectivo Estatal de Arquería

Con la participación de 80 arqueros del Estado de México y algunos invitados de otras entidades, se desarrolló la Toma de Marcas en el campo de Tiro con Arco de la Ciudad Deportiva Edoméx, donde los participantes buscaron alcanzar los registros rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2023.

Participan 80 arqueros en toma de marcas, y esperan conformar una delegación de 36 deportistas (Foto: Especial).

Nancy Castillo Fuentes, presidenta de la Asociación de Arquería del estado de México, celebró que, gracias a la Secretaría de Cultura y Turismo, este deporte en la entidad cuenta con esta instalación de primer nivel para el desarrollo de esta disciplina en el territorio mexiquense.

“Tenemos un campo maravilloso, con pasto sintético que da la bienvenida a todos los arqueros mexiquenses, para participar en el primer Torneo Estatal rumbo a los Juegos Nacionales CONADE”, afirmó la responsable del Tiro con Arco en la entidad.

Una vez tomadas las marcas, se espera conformar la delegación estatal con 36 elementos de las categorías: Sub 14, Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23, en las ramas femenil y varonil, en las modalidades de compuesto y recurvo.

“Como en el año anterior nos quedamos con ganas de más medallas, tenemos prospectos para obtener con este campo que podemos utilizar para prepararnos para Juegos Nacionales CONADE, esperamos tener una mayor perspectiva de obtener buenos resultados desde el semillero, con chavitos de 14 años hasta los de sub 23, que le dan la despedida a los Nacionales CONADE”, concluyó.

