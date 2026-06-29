Concluyen labores de limpieza y desazolve en Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla

Por instrucción directa del presidente, Raciel Pérez Cruz, el Gobierno de Tlalnepantla trabajó con la totalidad de las herramientas técnicas y humanas a su disposición para consolidar el 100 por ciento y dar por terminadas las labores de desazolve y limpieza integral en Los Reyes Ixtacala, donde se mantuvo un despliegue operativo permanente que permitió restablecer el orden y la tranquilidad tras registrarse una precipitación acumulada de 70 milímetros.

Los trabajos conjuntos entre los tres niveles de gobierno registran un avance del 100 por ciento con la conclusión del desazolve y limpieza integral de las zonas afectadas.

​Como parte de estas acciones estratégicas para garantizar la seguridad de la zona y brindar certeza a la población, la administración municipal coordinó un esfuerzo integral de mitigación que atendió de manera oportuna las afectaciones sufridas en viviendas, espacios comunes y en 80 vehículos.

Asimismo, se supervisó el funcionamiento del cárcamo local, el cual opera actualmente de manera óptima con la ayuda de una planta de energía en tanto concluyen los trabajos de instalación de su transformador definitivo, con reportes de niveles de agua muy bajos y bajo control.

​Para consolidar estas tareas de apoyo a la ciudadanía, la Dirección de Protección Civil y Bomberos sumó a este esfuerzo a 30 elementos especializados organizados en cinco equipos operativos, quienes realizaron labores de evaluación de riesgos, atención de emergencias, monitoreo y acciones preventivas en favor de la comunidad, apoyados firmemente por tres embarcaciones tipo lancha, cinco vehículos de emergencias y dos ambulancias para traslados y valoraciones médicas inmediatas.

​Esta respuesta institucional dio continuidad a los trabajos intensivos que se realizaron durante todo el fin de semana en la zona afectada, donde de manera coordinada el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) utilizaron maquinaria especializada.

Por parte del OPDM se desplegó un estado de fuerza de más de 50 trabajadores del personal operativo, equipados con camiones vactor y camionetas de redilas, enfocados en acelerar el desazolve, el retiro de lodo, así como el mantenimiento y la sanitización de cisternas particulares y comunitarias.

​Los esfuerzos entre las diversas dependencias permitieron agilizar las acciones de saneamiento en la vía pública, las cuales se efectuaron con camiones tipo vactor, equipos de bombeo de alta capacidad y herramientas manuales en los puntos de mayor concentración de residuos, lo que garantizó una intervención profunda y efectiva en cada una de las calles atendidas. Así como elementos de la Comisaría que resguardaran el perimetro y brindaran seguridad.

​Aunado a las labores de infraestructura y limpieza, se desplegó un módulo de atención médica integral coordinado por el IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud del Estado de México. En este espacio se aplican vacunas contra el tétanos y la hepatitis, así como esquemas completos de vacunación a menores de cinco años; asimismo, se otorga atención médica general, detecciones de glucosa, y se distribuyen dosis de vida suero oral y albendazol para toda la población que lo requiera.

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