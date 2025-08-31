Condena de 84 años para responsable de homicidio registrado en Chiautla

Por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de dos víctimas femeninas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencia de condena de 84 años y seis meses de prisión contra Agustín Solano Flores.

Agustín Solano Flores (Foto: Especial).

Después de revisar las pruebas recabadas, aportadas y expuestas por el Ministerio Público, la Autoridad Judicial emitió esta sentencia de condena contra el responsable, además le fijó multa de 251 mil 826 pesos y 147 mil 365 pesos como reparación del daño, en tanto que suspendió sus derechos civiles y políticos.

La indagatoria iniciada por los hechos precisó que el 29 de noviembre de 2014, tanto las víctimas, como el ahora sentenciado y otra persona se encontraban a bordo de un vehículo compacto, al exterior de una miscelánea ubicada en la avenida Papalotla, del poblado de Santiago Chimalpa, en el municipio de Chiautla.

De acuerdo con los hechos, el ahora sentenciado y su cómplice iniciaron una discusión con ambas mujeres, ya que estas se negaron a consumir narcóticos, luego les dispararon con un arma de fuego y huyeron del lugar, dejando a ambas víctimas al interior de la unidad automotora.

Una de las víctimas falleció y otra resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un hospital de la zona donde recibió atención médica

Por los hechos referidos, esta Institución inició una indagatoria y fue posible la ubicación y detención de Agustín Solano Flores, mismo que fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, a disposición de un Juez.

