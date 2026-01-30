Conductor muere al impactarse su camioneta contra un muro en Paseo Tollocan

Este viernes por la mañana, una camioneta de color rojo se impactó violentamente contra un muro de contención sobre el Paseo Tollocan, en el municipio de Toluca. El accidente ocurrió a la altura de la comunidad de Santa María Totoltepec y, de acuerdo con los primeros reportes, provocó la muerte del conductor, quien era la única persona que viajaba al interior de la unidad.

El accidente ocurrió a la altura de la comunidad de Santa María Totoltepec y, de acuerdo con los primeros reportes, provocó la muerte del conductor (Foto: Especial).

Al lugar del fuerte choque acudieron de inmediato elementos de seguridad y servicios de emergencia. Tras una revisión inicial, el personal paramédico confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales. Las autoridades procedieron a acordonar el área del percance para facilitar las labores periciales y de investigación.

Las tareas que se llevaron a cabo en la zona incluyeron el levantamiento del cuerpo de la persona fallecida, así como las diligencias correspondientes por parte de los peritos de la Fiscalía. El objetivo de estas investigaciones es determinar las causas exactas que originaron el accidente, para lo cual se analizan diversos factores como posibles fallas mecánicas, condiciones del pavimento o la conducta del conductor.

El percance generó afectaciones momentáneas a la circulación en esta importante vialidad, que es una de las principales arterias de conexión en el Valle de Toluca. El tránsito se vio interrumpido temporalmente mientras se realizaban las labores de auxilio y peritaje en el sitio.

Ante hechos de esta naturaleza, las autoridades viales y de seguridad exhortaron nuevamente a los automovilistas a conducir con precaución. Se hizo un llamado específico a respetar los límites de velocidad establecidos, mantener la atención permanente en el camino y extremar todas las medidas de seguridad al manejar, con el fin de prevenir tragedias en las carreteras y vialidades de alta velocidad.

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