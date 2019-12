CONDUSEF registra hasta 10 intentos al mes de ciber fraude en Edoméx

La Comisión para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en la entidad (Condusef) registra de 5 a 10 casos mensualmente de intentos de ciber fraude a usuarios que reciben llamadas presuntamente de su institución bancaria reportando un cargo no reconocido o sospechoso.

(Foto: Archivo).



Aldo Rafael Vargas, Encargado de Despacho de Consusef indico que es un fraude recurrente en donde los ciber delincuentes prácticamente tienen un esquema para poderse robar las contraseñas de banca móvil, realizan una llamada y les informan que se intento hacer un cargo en su cuenta o se hizo y le preguntan al usuario si quiere cancelar os cargos que se intenta realizar cuando la victima accede le solicitan información y asó obtienen el nombre del usuario de la cuenta bancaria





Precisó que en el identificador de llamadas puede aparecer el nombre de un banco en lugar de un numero telefónico o las dos cosas luego solicitan la recuperacion de contraseñas al Banco real y piden los códigos al usuario, ante este tipo de fraudes recomendó cortar las llamadas de manera inmediata, evitar dar información de sus cuentas o personales y acudir a su institución bancaria.



“lo que recomendamos como condusef y siempre lo infirmamos es que el banco no va a llamar para informarte sobre cargos no reconocidos y tampoco te va a mandar un mensaje sobre procedimientos no reconocidos, estos procedimientos los utilizan los delincuentes pero no las instituciones financieras”

Además dijo, se ha hecho indispensable el que los usuarios de cuentas contraten las alertas bancarias con las cuales se notifica via telefónica o mediante la aplicación sobre cualquier movimiento en las cuentas, evitar abrir mensajes donde se pida abrir un link, se pidan contraseñas o se envíen códigos no solicitados y ante cualquier duda acudir a las autoridades por asesoría.



En la mayor parte de los casos los usuarios pueden llegar a un acuerdo con las Instituciones Bancarias por un error en la prestación del servicio pero, dijo, esto no se garantiza cuando el usuario proporcionó información confidencial

Relacionado

Comentarios

comentarios