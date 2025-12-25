Conectividad ferroviaria al AIFA impulsa competitividad del Valle de México: Concanaco

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio celebró los avances que se han dado en la conectividad ferroviaria y el sistema de conexión tradicional en la zona del Valle de México, y en particular la conexión desde Buenavista hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Foto: Rebeca Morales).

Octavio de la Torre Stefano, presidente de Concanaco, señaló que el traslado se estima en 45 minutos, con intervalos de 15 minutos, con lo que se consideran condiciones de mucha mayor certeza jurídica y operativa, tanto para las empresas como para los colaboradores que hacen este recorrido de manera habitual.

Asimismo, la mejora en la competitividad de toda la zona metropolitana del Valle de México se estima como una realidad, por lo que hizo un llamado para que, además, se tomen en cuenta necesidades como la integración tarifaria, señalética, seguridad, conectividad multimodal y coordinación operativa.

“El transporte ferroviario al aeropuerto no es un lujo: es infraestructura habilitadora para el comercio, el turismo, las inversiones y los viajes de negocios. La conectividad es lo que vuelve funcional un aeropuerto para la economía cotidiana”.

Estas condiciones, a su vez, tendrán un impacto en las condiciones operativas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una vez que se tenga mayor apertura de rutas y un desarrollo logístico de infraestructura importante en la región.

Al hacer un comparativo con otros esquemas de movilidad ferroviaria que se han dado en diferentes puntos del mundo, estimó que esta será una acción determinante para modernizar la zona y la conectividad, y con ello generar un polo de desarrollo eficiente.

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