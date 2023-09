¡Confirma Guns N’ Roses concierto en Toluca! 

Hace algunas semanas, se confirmó que la capital mexiquense volverá a ser sede del festival Hell and Heaven Open Air 2023; el cual cada año reúne a importantes bandas de la escena internacional en un mismo escenario.

Guns N’ Roses la banda que este fin de semana hizo oficial su actuación en Toluca. Fua a través de las redes sociales que la banda confirmó su llegada a la capital mexiquense en el mes de noviembre (Foto: Especial).

Billy Idol; Muse, Slipknot y Guns N’ Roses son los artistas que encabezan el cartel del festival este año. Y es precisamente Guns N’ Roses la banda que este fin de semana hizo oficial su actuación en Toluca. Fua a través de las redes sociales que la banda confirmó su llegada a la capital mexiquense en el mes de noviembre y lo hizo con el cartel oficial del evento que se realizará en el Foro Pegaso.

“Toluca, Mexico! We’re comin’ to Hell & Heaven Fest this November! See you there” fue la frase con la que Guns N’ Roses acompañó la imagen del cartel del festival confirmando asi su actuación en el Foro Pegaso en algunas semanas más.

El Hell and Heaven Open Air 2023 se realizará los días 3, 4 y 5 de noviembre próximo en el recinto ubicado sobre la carretera Toluca-Naucalpan.

Cada día del festival habrá una banda estelar:

Viernes 3 de noviembre: Slipknot

Sábado 4 de noviembre: Muse

Domingo 5 de noviembre: Billy Idol y Guns N’ Roses

Comentarios

comentarios