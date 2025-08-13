Confirma Sabo Romo fin de Rock en tu Idioma

Para revivir los grandes éxitos del rock en español, en 2015 surgió el concepto Rock en tu Idioma, espectáculo liderado y fundado por el músico Sabo Romo.

Sabo Romo aseguró que el propósito de hacer un espectáculo como Rock en tu Idioma fue interpretar canciones que han traspasado el tiempo.

A lo largo de una década, Rock en tu Idioma tuvo tres formatos, el primero y con el cual surgió fue el de las versiones originales de los temas para después darles arreglos sinfónicos y posteriormente tuvieron arreglos eléctricos.

En cada edición, el espectáculo reunió a integrantes de distintas bandas y solistas como Los Amantes de Lola; La Lupita; Neón; Azul Violeta; Ritmo Peligroso; Rostros Ocultos; Cecilia Toussaint; por mencionar algunos.

Luego de 10 años de que Rock en Tu Idioma surgió, hace algunos días se anunció el final del concepto y este miércoles se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que el elenco se reunió para hablar sobre la última presentación del espectáculo que tendrá lugar en el mes de septiembre en el Auditorio Nacional.

En su intervención, Sabo Romo aseguró que aunque se acaba Rock en tu Idioma, alista nuevos proyectos de los que más adelante dará detalles.

«Nos parece importante dejar hacer la precisión de que se acaba ropa en tu idioma pero no nos acabamos nosotros y esto significa eventualmente vienen más cosas como de ustedes que me conocen de muchos años saben soy un músico inquieto y que me gusta estar en muchos lugares a la vez (…) han sido 10 años de privilegio, de aprendizaje y como también ustedes saben bueno para que vengan cosas nuevas pues hay otras hay otros ciclos que se tienen que cerrar «, señaló.

