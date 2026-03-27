Confirma Salud Edomex caso importado de gusano barrenador en una mujer en Toluca

La Secretaría de Salud del Estado de México informó sobre la detección de un caso de gusano barrenador en una mujer de 76 años en el municipio de Toluca, precisando que el contagio es de origen importado y no se generó en territorio mexiquense. La paciente, proveniente del estado de Guerrero, se trasladó por cuenta propia a la capital de la entidad para solicitar atención médica tras presentar los síntomas de este cuadro clínico.

De acuerdo con el reporte oficial, la mujer fue atendida inicialmente en un hospital particular y posteriormente en el Centro Médico Adolfo López Mateos, de la red IMSS-Bienestar, donde recibió el tratamiento necesario para su recuperación y posterior alta médica. Las autoridades sanitarias confirmaron que la paciente se encuentra estable y que el caso ya no se considera activo, aunque se mantiene un seguimiento preventivo por parte de las instancias de salud del estado para monitorear su evolución.

Es fundamental recalcar que este tipo de afectación en humanos no es contagiosa de persona a persona, por lo que no existe riesgo de propagación directa entre la población. La intervención de las autoridades locales se mantiene bajo los protocolos de vigilancia epidemiológica para asegurar el control de este hallazgo detectado fuera de su zona de origen.

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