Confirman secuestro de Rogelio Poblete, director de Agua de Malinalco

Rogelio Poblete, director del organismo de agua del municipio de Malinalco, habría sido privado de la libertad por un grupo armado la mañana de este miércoles, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación.

Rogelio Poblete, director del organismo de agua del municipio de Malinalco (Foto: Especial).

Los reportes preliminares indican que el funcionario público circulaba a bordo de su camioneta cuando fue interceptado por sujetos desconocidos, quienes lo obligaron a descender de su unidad para trasladarlo por la fuerza a un segundo vehículo y huir de la zona con rumbo desconocido.

Ante estos hechos, las autoridades estatales y federales mantienen desplegado un operativo de búsqueda y localización en distintas comunidades de la región para dar con el paradero de la víctima y de los responsables.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Malinalco no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el estatus de su colaborador; sin embargo, se sabe que ya inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el suceso.

Este incidente ocurre en un contexto de tensiones en materia de seguridad dentro de la demarcación, ya que hace apenas unas semanas pobladores de la comunidad de San Nicolás realizaron bloqueos viales para denunciar la desaparición forzada de un comerciante local.

La movilización de fuerzas de seguridad continúa en la zona sur de la entidad, mientras se espera información oficial que precise los avances en las indagatorias de este nuevo hecho delictivo.

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