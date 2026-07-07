Congresistas abordarán reforma judicial en periodo extraordinario

La Diputación Permanente, presidida por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), convocó a la LXII Legislatura mexiquense a su Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones el próximo lunes 13 de julio, a las 12:00 horas, para deliberar una reforma constitucional en materia de elección del Poder Judicial y una propuesta para que el gobierno estatal done un inmueble ubicado en Chimalhuacán a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La LXII Legislatura mexiquense tendrá su Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones este 13 de julio, a partir de las 12:00 horas, para deliberar una reforma constitucional sobre la elección del Poder Judicial y una solicitud de donación de un inmueble en Chimalhuacán a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (Foto: Especial).

Respecto a la elección judicial, se trata de una propuesta del diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política, para aplazar la elección judicial estatal al primer domingo de junio de 2028 (prevista para 2027) e incorporar la figura de una comisión coordinadora integrada por las personas representantes de los comités de evaluación de los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial).

El proyecto de armonización de la Constitución local con las recientes reformas federales en la materia también plantea un esquema de organización territorial de los comicios mediante regiones judiciales electorales y distritos judiciales electorales, redefinir los procedimientos para la sustitución de vacantes y una nueva integración de las boletas electorales judiciales.

También busca fortalecer las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial sobre evaluación, capacitación y actualización permanente de las personas juzgadoras.

Sobre el análisis en relación con la autorización de la donación del inmueble al Instituto Mexicano del Seguro Social, se trata de una iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Chimalhuacán.

La iniciativa de convocatoria, leída por el diputado Isaac Josué Hernández Méndez (PT), señala que los asuntos del periodo extraordinario son concordantes con las bases constitucionales para fortalecer el Poder Judicial y con ello la justicia en beneficio de las y los mexiquenses y, por otro lado, atienden propósitos de carácter social buscando garantizar el interés superior de la niñez en la entidad.

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